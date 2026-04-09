受困黑犬隱沒山林夜色 新北動保出動熱顯像設備成功救援

新北瑞芳民眾通報犬隻疑似受困山區，動保處出動熱顯像設備成功救援。（新北市動保處提供）

受困黑狗沒入夜色，借助科技的力量可降低搜救的困難。新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，近日接獲民眾通報，瑞芳區深澳路後方山區夜間頻繁傳出犬隻吠叫聲，里長與在地民眾、外籍移工熱心搜救，卻遲遲找不到犬隻，動保處獲報後考量山區地形複雜、視線受阻，出動熱顯像設備搜救，利用清晨低溫、環境與動物體溫差較大的時機提高辨識效率，最終成功鎖定目標，在山林中尋獲受困多日的黑狗。

動保處指出，瑞芳區張小姐近日深夜常聽到山谷間有狗叫，然而天亮後聲音即消失，雖然大家熱心多次入山搜尋，因地勢陡峭、林木遮蔽，加上海風吹亂聲音方向，數度接近仍無法定位，綜合考量下，動保處派遣救援小組攜帶「熱顯像設備」進場搜尋。

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動保處介紹，此設備可偵測生物散發的紅外線熱能，即使在全黑或視線不佳環境中，仍能辨識異常熱源，清晨低溫時段更有助於放大體溫差異，提高搜尋效率；動保處救援人員清晨進山，成功在漆黑環境中鎖定一處微弱熱源，克服陡坡與密林阻礙後找到救援目標，經醫療中心獸醫師李孟陽檢查，該犬未植入晶片，已完成血液寄生蟲快篩、糞便及皮膚檢查等基礎評估，並同步進行皮膚病與寄生蟲治療，後續將視恢復情形辦理絕育、打疫苗等等，評估後開放認養。

動保處說，此案例顯示科技設備導入對於提升動物救援效率具有關鍵作用，特別是在夜間或地形複雜環境中，有助於突破傳統搜尋限制，將持續強化救援設備與人力配置，精進應變機制；此外，如民眾發現動物受傷或受困，請盡快撥打1959或（02）2959-6353通報，讓救援能即時介入。

新北瑞芳民眾通報犬隻疑似受困山區，動保處出動熱顯像設備成功救援。（新北市動保處提供）

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