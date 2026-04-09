藥師公會重申支持人藥轉動保藥新制 野保團體要求無限期延期

衛福部、農業部將邀獸醫師公會、藥師公會共商今年7月將上路的非經濟動物用人要新制。（讀者提供）

農業部與衛福部及獸醫師公會、藥師公會針對非經濟動物治療用人藥新制明將討論，擬允獸醫可儲備緊急用藥以顧及寵物等就醫權益，但因領用人藥規定須是飼主，動保團體與野保團體都主張該制度傷及動物就醫權益，呼籲無限期延期，藥師公會則主張支持7月1日將上路的版本。

國內非經濟動物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療寵物，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，時任政委的唐鳳於2019年協調衛福部、農業部，並於2024年公布人用藥物用於寵物措施，防檢署於同年公告701項人藥可轉為動物用藥，並定於今年7月實施，但截至目前為止，僅216件、144項人用藥品完成轉換登記。

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非經濟動物要使用人藥，需獸醫師開立處方箋，但轉動保用藥進度慢，連外科所需要的醫用氧氣瓶都沒登錄，引起飼主與獸醫團體擔憂，防檢署表示將於明天下午2時邀食藥署與產業團體共商，擬開放獸醫可儲備藥品並建立氧氣瓶配送機制。

針對將實施的新制，許多飼主擔憂寵物是否都要打晶片，或規定只有飼主或代理人才可領藥，部分無法打晶片的特寵或野生動物、遊蕩犬貓就醫權益嚴重受影響，台灣野灣動物保育協會聲明表示，新制偏重人用管理，無視不同物種的劑量配置具有高度物種特異性，並要求不具備物種生理訓練的藥師承擔非經濟動物的調劑，若因劑量產生誤差導致爭議，責任歸屬模糊，偏鄉可能面臨領藥困難，違反國際動福標準，該制度應無限期延期。

藥師公會全聯會副秘書長李懿軒表示，藥師公會並沒有要求一定要植入晶片的寵物才可領藥，2019年討論時就有考量無法打晶片的特寵問題，他表示，藥師公會立場就是支持2024年通過、今年7月1日要上路的版本，該制度是讓一些比較少見的藥物可讓藥局支援，並非要讓藥師變給動物藥主流。

李懿軒強調，藥師公會支持藥商申請轉錄動物用藥，近期詢問許多藥商都很有意願，但防檢署直到今年2月9日才辦說明會，中間又經春節連假，1個多月時間就有144項人藥轉登錄動物用藥。

外界質疑藥師沒有動物用藥的專業，李懿軒坦言贊同該疑慮，但獸醫也不如藥師懂化學，該制是完善給藥雙軌制度，解決過去藥師提供人藥給獸醫的違法問題。

防檢署副署長傅學理表示，從2024年修法後，當年、去年都有辦藥商說明會，藥商遲疑原因在該批人藥若轉登錄動保用藥，就無法再轉回人藥，加上犬貓等體型是成人的一成，用量少下擔憂市場，會持續溝通。

另對於外界指明天下午2點的會議原有直播卻疑改為閉門會議，傅學理表示，該直播之前就是採取報名制，報名已額滿，無法再讓更多關切此議題的人加入直播，是因受限直播網路頻寬所致。

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