竹縣寶山遭廢棄物大舉入侵 赫見新北市燈會工作背心

寶山鄉雙龍路邊坡赫見新北市燈會的工作背心數件、個人證件等家庭和事業廢棄物，總計約3噸。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉雙龍路邊坡近日遭非法傾倒廢棄物，鄉長邱振瑋今邀集相關單位現勘，赫見新北市燈會的工作背心數件、個人證件、廢棄筆電、太空包等家庭與事業廢棄物，總計約3噸，除蒐證追查外，已請環保局協助架設監視器，不許偏鄉道路淪為「法外之地」。

寶山鄉公所表示，鄰近國道3號寶山交流道的雙龍路，連結三峰路與大雅路，近日被人發現遭不肖人士傾倒大量廢棄物，鄉長邱振瑋於今邀集各級民意代表、村長、新竹縣政府環保局、寶山分駐所及台積電周邊相關單位等，現場勘查。

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雙龍路下邊坡一堆一堆的廢棄物綿延約200公尺長，不僅有新北市燈會的工作背心數件、個人證件、廢棄筆電、還有多個大型太空包等，令人氣憤不已，警方當場蒐證追查。

邱振瑋表示，對於破壞環境的行為，絕對要追查到底。公所除請環保局於該路段先行架設臨時監視器，鄉公所也將積極爭取經費，設置固定式高解析度監視系統，希望透過24小時的即時監控與事後追查，揪出違法傾倒者，公所將移請環保局依法從重處罰，絕不寬貸！

除了科技執法，寶山鄉公所也推出彈性的便民服務。邱振瑋說，他觀察到鄉內許多在科學園區工作的上班族，因為輪班或是工作繁忙，經常錯過清運時間。為此，公所自3月30日起正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。

服務時間為每週一、二、四、五、六（週三、週日休息），晚間6點雙溪雅舍旁、6點30分明湖路福德街土地公廟、7點5分雙園路一段二巷停車場、7點40分雙豐二街雙溪兒童公園前、8點10分寶山國中大門口，每個定點停留約20分鐘，其中，寶山國中大門口的最終服務點延長服務至晚間8點以後。同時，呼籲鄉親落實垃圾分類、資源回收，守護寶山的每一片綠地。#

新竹縣寶山鄉雙龍路邊坡遭非法傾倒垃圾，總計約3噸。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉雙龍路邊坡遭非法傾倒垃圾，除蒐證追查外，將架設監視器，不許偏鄉道路淪為「法外之地」。（寶山鄉公所提供）

寶山公所自3月30日起正式推動「定點定時垃圾清運試辦計畫」。（寶山鄉公所提供）

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