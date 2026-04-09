台中復康巴士難預約 捐車竟還「限量排隊」挨批「養不起」

林祈烽質疑民眾反映預約困難，但要捐復巴士竟要「限量排隊」。（記者蘇孟娟攝）

台中目前有290輛復康巴士服務身心障礙者，但台中市議員林祈烽指出，不少人反映常預約不到車，但有人想捐車，卻因今年受贈車輛已達23輛上限被打回票，連捐車都「限量」，質疑「市民捐得起、市府養不起」窘境，限制服務量能；社會局長廖靜芝指出，現有車輛均已汰舊換新，加上駕駛人力及營運成本多元評估，暫無受理捐車需求。

林祈烽指出，他長期接獲民眾反映復康巴士預約困難，不是車輛不足，就是路線不順無法共乘，導致臨時就醫、復健需求無法滿足，他今天上午實測也預約不到車；問題是，他有友人想捐150萬元助市府購買復康巴士，卻被市府婉拒，因今年受贈車輛上限23輛已額滿，出現「叫不到車」與「捐不了車」的實務矛盾，嚴重影響身心障礙者搭車權益。

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林祈烽說，台中市復康巴士數量4年來僅增加14輛，今年卻僅接收23輛捐車，目前才4月即額滿，想捐車必須排隊等明年再說，難以因應逐年攀升的接送需求。

林祈烽說，問題核心並非車輛不足，而是包括維修費、油資、稅金、司機人力等都需籌措預算，甚至連停車空間等營運成本讓市府吃不消，形成「市民捐得起、市府養不起」的窘境，進而限制整體服務量能，目前復康巴士預算主要來自公益彩券盈餘分配基金，促市府調配基金分配，爭取提高復康巴士營運預算。

廖靜芝指出，復康巴士一年服務90萬趟次，約2%預約不到，但多非行動不便者，因近年車輛汰舊換新完成，加上一年營運成本近3億，另也需有駕駛人力等多元因素考量，目前沒有規劃增加新車計畫。

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