中市議員要求敬老愛心卡勿成「財政黑洞」 研議放寬限制

市議員林昊佑要求市府要善用敬老愛心卡，不要成為財政黑洞。（記者蘇金鳳攝）

台中市的長輩已達50多萬人，無黨籍市議員林昊佑表示，台中市未來每一年將增加3至4萬老人，每一年約有要增加4億元的預算，隨著台中市老人增加，勢必成為「財政黑洞」，要求點數要彈性處理；民進黨多位議員要求社會局研議放寬敬老愛心卡使用限制，包括取消「當月歸零」、取消計程車資上限等。

台中市副市長黃國榮表示，敬老愛心卡發放原因，主要誘發讓老人走出來更健康，面對老人增加，預算也逐年增加，如何因應的確要深入研究；社會局長廖靜芝表示，每年會增加老人應該2.5萬人，會滾動檢討。

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民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤表示，主張敬老愛心卡應取消限制。

張芬郁表示，至今年3月底敬老愛心卡有效卡數53萬2840張，全年使用率超過81%，長輩很愛用，但反應「限制太多」、「彈性不足」，其中計程車只能扣85點最被詬病，建議一次扣足，而取消當月歸零可以讓長輩外出更有彈性，此外診所掛號費因受限於刷卡機設備，診所未全面加入，未來若能用於社區關懷據點自付額，也會有相同問題，希望可以全面佈建。

陳雅惠表示，敬老愛心卡預算115年已達10.4億元，但長輩仍反映使用不便，建議計程車補助提高至150元，並擴大至市場、超市及社區據點，從交通補助升級為生活支持。

謝家宜表示，希望敬老愛心卡能更優化、更多元好用，也接獲家長反應，希望敬老愛心卡折抵診所掛號費，減輕有早療需求家庭的經濟負擔。

議員林昊佑表示，台中市有老人有50萬多人，敬老愛心卡每1卡有1千點，長輩若每一個人都使用且用滿，就要有高達60億元預算，但社會局每每一年只編列10億元的預算，他詢問目前台中市發了多少卡?

廖靜芝表示，領卡有53萬卡，目前有8成使用，平均一人一個月約使300-400點，林昊佑表示，8成人使用約40萬人，顯示資源並未完全被有效運用，預算不僅可能不足，也可能沒有用在刀口上。

林昊佑表示，有很多適用敬老愛心卡的點數老人都未用，鼓勵長輩去使用更值得用的場所如完成健康檢查或篩檢後，再發放部分點數，其次擴大使用場域，納入民間健身房與運動資源，建議要滾動性彈性運用，才能讓愛心卡真正發揮功能。

中市副市長黃國榮認為要正視老人增加，敬老愛心卡預算也要增加的相關問題。（記者蘇金鳳攝）

民進黨多位議員要求放寬敬老愛心卡的使用限制。（記者蘇金鳳攝）

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