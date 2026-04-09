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    首頁 > 生活

    邁向數位轉型 司法官與律師考試首度全面電腦化

    2026/04/09 13:37 記者林曉雲／台北報導
    考試院院會今日通過，司法官與律師考試首度全面電腦化，邁向數位轉型。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，司法官與律師考試首度全面電腦化，邁向數位轉型。（圖由考試院提供）

    考試院院會今（9）日通過今（2026）年司法官與律師考試計畫，第一試將於8月1日舉行，第二試訂於10月25日至26日舉行，並首度採行電腦化測驗，象徵國家考試邁向數位轉型新階段，司法官考試暫定需用名額為225名。

    考試院指出，在數位化浪潮下，我國司法官、律師執業場域的數位化應用已極為普遍，且國際法治國家法律相關測驗亦早已推行電腦化考試多年，因此自今年起，司法官、律師考試第二試採行電腦化測驗，以契合職場實務需求。

    考試院表示，司法官與律師考試第一試筆試將於台北、台中、高雄3考區同步辦理；第二試則同樣於3考區進行，並全面導入電腦化測驗。司法官考試第三試口試，預計於明年1月30日在台北舉行。

    為降低制度轉換衝擊，考試院強調將採「最小變動原則」，考試仍提供紙本試題及法條本，應試系統以盡量貼近紙本作答環境進行設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等，協助考生適應，並於考試期間建置電力及資料備援保全機制，確保應試環境的穩定。

    為協助考生熟悉操作方式，考選部已建置線上模擬作答系統與操作指引，供考生事前練習與了解流程。考試院表示，相關資訊將於4月16日公告於應考須知，第一試報名期間為4月20日至29日，採網路報名方式辦理。

    考試院強調，未來將持續推動國家考試與數位科技接軌，在確保公平與穩定的前提下，逐步優化考試制度，提供更符合時代需求的評量機制，吸引優秀人才投入司法與法律專業領域。

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