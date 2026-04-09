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    首頁 > 生活

    彰市福田桐花祭18日美麗登場 免費接駁車啟動

    2026/04/09 13:23 記者湯世名／彰化報導
    桐花美麗的花姿。（記者湯世名攝）

    桐花美麗的花姿。（記者湯世名攝）

    油桐花綻放了，由彰化市公所、福田社區發展協會共同舉辦的客家桐花祭，福田桐花小旅行活動，將從4月18日至5月3日隆重登場，有生態園區賞桐步道健行、桐花小旅行、社區小農市集、團體DIY及街頭藝人表演等活動等，市長林世賢邀請大家「一桐」來參加。

    市公所今天在福田賞桐生態園區舉行活動記者會，代表林世賢出席的主任秘書許晉嘉指出，彰化市福田每年4、5月間盛開的桐花，由於主要分布在山谷中，因此特別艷麗且較不會受破壞；福田社區發展協會理事長張慶富則強調，今年受氣候影響，桐花花期較晚，最美花況應落在4月底左右，盛開花況可期。

    為服務搭乘大眾運輸的遊客前來賞花，公所安排彰南路接駁車，日期為4月18、19、25、26日及5月1、2、3日，每日早上9點、10點、11點、12點；下午1點、2點（最後一班車）於彰化火車站發車，免費搭乘，行經彰南路直達福田社區生態園區。

    另外，生態園區賞桐步道健行，將自4月18至19日舉辦，行程為福田賞桐生態園區（桐花藝文廣場）至自然生態復育園區，報名電話04-7385300。桐花祭活動將於5月3日下午2點半辦理摸彩活動，獎項豐富，市公所歡迎大家一起來福田賞桐。

    今年彰化市桐花的花期較晚，最美花況約將落在4月底左右-自由。（記者湯世名攝）

    今年彰化市桐花的花期較晚，最美花況約將落在4月底左右-自由。（記者湯世名攝）

    福田賞桐生態園區內的桐花飄落滿地蔚為美景。（記者湯世名攝）

    福田賞桐生態園區內的桐花飄落滿地蔚為美景。（記者湯世名攝）

    「2026桐花祭~福田桐花小旅行」活動，自4月18日至5月3日隆重登場。（記者湯世名攝）

    「2026桐花祭~福田桐花小旅行」活動，自4月18日至5月3日隆重登場。（記者湯世名攝）

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