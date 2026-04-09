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    首頁 > 生活

    挨批忽視海山漁港需求與發展 高虹安急會勘編經費修繕

    2026/04/09 13:25 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員林盈徹上週批高虹安市府長期忽視香山海山漁港的發展與需求，不僅有港區淤泥及供電設備不足及浮動碼頭和漁貨中心荒廢閒置等狀況，也讓漁民生計受影響。對此，新竹市府昨天前往海山漁港會勘並與漁民座談，但僅邀國民黨議員陳慶齡及新竹區漁會與會，最後市府亡羊補牢，稱將編4500萬元投入海山漁港的清淤與港區設施升級。

    高虹安昨天（8日）聽取海山漁港漁民意見，在場漁民提出漁港港區清淤、岸際淡水與供電設施不足、浮動碼頭設置，以及漁船修繕空間與相關設施等需求，認為海山漁港長期被忽視，讓漁民生計也受影響與挑戰。

    市府產發處指出，今年將投入超過4500萬經費，進行碼頭沈陷改善工程及港區疏浚工程設計，另漁港岸上供水及供電設施也增列為優先辦理事項，今年會以專案經費推動；另清淤工程今年會啟動設計作業，將廣納漁民意見，檢討港區水深與航道條件，確保工程符合實際使用需求；至於浮動碼頭部分，市府也會啟動需求調查，再做後續規劃與設計。

    市府指出，海山漁港是由市府主管的第二類漁港，過去相關建設多需向中央漁業署爭取補助並共同分擔經費，未來市府將主動編列預算投入建設，檢討各項改善措施。針對漁民提出的增設漁船修繕平台、休憩空間及漁港上游河川整治等建議，也會納入研議評估可行性與推動優先順序。

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

    新竹市府挨批忽視香山區海山漁港漁民需求與發展，市長高虹安昨日急會勘強調將編經費修繕。（記者洪美秀攝）

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