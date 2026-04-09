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    首頁 > 生活

    愛心餐「沒肉」遭1星負評還被嗆就該給齊 網傻眼：實在太沒品

    2026/04/09 13:48 即時新聞／綜合報導
    新北永和1間咖哩店時常提供愛心待用餐，不料日前遭到民眾給一星負評，理由卻是「沒有肉片」，臉書粉專「人水花大蕊」更轉貼負評並稱「本來餐就要給齊不是嗎？」但今日搜尋該粉專已經消失無法查看頁面。（圖擷自臉書）

    新北永和1間咖哩店時常提供愛心待用餐，不料日前遭到民眾給一星負評，理由卻是「沒有肉片」，臉書粉專「人水花大蕊」更轉貼負評並稱「本來餐就要給齊不是嗎？」但今日搜尋該粉專已經消失無法查看頁面。（圖擷自臉書）

    新北永和1間咖哩店時常提供愛心待用餐，不料日前遭到民眾給一星負評，理由卻是「沒有肉片」，有粉專更轉貼負評並稱「本來餐就要給齊不是嗎？」連番攻擊讓店家無奈表示，當天肉品剛好用完還來不及補貨，直呼「沒必要這樣傷害我們吧？」其他網友看到也紛紛砲轟「實在太沒品了」、「吃愛心餐還要嫌？」

    位於新北永和的「中田咖哩」長年供應待用餐，知名歌手江蕙也多次捐贈待用餐費用給該店，在過去備受外界稱讚。不料「中田咖哩」某分店日前PO文透露遭到網友刷一星負評，理由卻是待用餐是咖哩醬、飯，「沒有肉片」。臉書粉專「人水花大蕊」更轉貼並批，許多店家愛心餐就是「愛心你來捐，錢我來賺」，質疑店家又不是蝕本做愛心，「別人給的錢，本來餐就要給齊不是嗎」、「愛心是別人做的，你就是個圖賺錢的，還賺出優越感了」。不過今日搜尋該粉專已經消失無法查看頁面。

    對此店家在GOOGLE評論回應，「肉品剛好用完，今天也剛好假日，星期一才會捕貨，您也沒有必要這樣子傷害我們店家吧？」中田咖哩負責人曾中田也本在月初發文直言，從7年前就開始自己出錢做愛心待用餐，當時並沒有任何人捐款，也不是該粉專說的用來賺錢的方式。他也強調，「這些年來，已經服務過上萬位有需要的人。後來是因為媒體報導，才開始有客人願意捐款支持，我們才能繼續把這件事做下去」。

    曾中田也直言「從來沒有想要從愛心餐中獲利，反而一直是在付出」、「當天沒有肉，我們其實也不願意，但還是盡力提供飯和醬，並不是什麼都不給」。

    在發文底下網友也紛紛留言力挺「這則評論實在太沒品了」、「有些人的發言，就展現自己是什麼人品」、「免費的愛心餐已經夠好了還要計較，吃便便算了」、「支持老闆只給醬跟飯啦，畢竟是要讓你餓不死又不是免費讓你吃好的」、「都做成這樣還能被嘴，錢不是他出，事不是他做，只有嘴是他自己的」、「可憐之人必有可恨之處」、「真是糟蹋老闆做待用餐的初心」、「她有出錢嗎？沒有關她什麼事？」

    新北永和1間咖哩店時常提供愛心待用餐，不料日前遭到民眾給一星負評，理由卻是「沒有肉片」，臉書粉專「人水花大蕊」更轉貼負評並稱「本來餐就要給齊不是嗎？」但今日搜尋該粉專已經消失無法查看頁面。（圖擷自臉書）

    新北永和1間咖哩店時常提供愛心待用餐，不料日前遭到民眾給一星負評，理由卻是「沒有肉片」，臉書粉專「人水花大蕊」更轉貼負評並稱「本來餐就要給齊不是嗎？」但今日搜尋該粉專已經消失無法查看頁面。（圖擷自臉書）

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