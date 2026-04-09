網紅Sandra低調產檢！台大名醫「不知她是誰」曝1舉動超感人

Sandra寫給台大醫院婦產科名醫施景中卡片。（圖擷取自施景中臉書）

台大醫院婦產科名醫施景中昨（8日）在臉書分享一段溫馨醫病故事。一名產婦在順利生產後送來彌月油飯，並附上真摯的手寫卡片，施景中坦言「原先還不知道她是誰」，沒想到返家被女兒看到卡片後竟當場尖叫，女兒直呼「她訪問過賴總統耶！」這才發現該名產婦竟是知名主持人Sandra。

施景中昨於臉書發文並附上2張卡片照片，這位產婦曾任樂團主唱、政府高層專任口譯，更是當紅YouTube訪談節目「驚奇玩起來」的主持人Sandra。儘管對方在網路圈與主持界名氣響亮，但施景中坦言，他在整個產檢與手術過程中完全不知其真實身分，直到回家後其女兒看見卡片內容，這才意外揭開對方的「大咖背景」。

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施景中笑稱，當時Sandra住院生產時，診間一名年輕的大男孩住院醫師見到偶像，甚至興奮到坐立難安，但他本人卻全程「狀況外」，如今才恍然大悟。

施景中直言，Sandra在求診期間展現出極高的素養，她與先生從未要求特權，既不關說也沒要求提前看診，完全配合醫院流程。在Sandra親筆寫下的卡片中，她提到自己看診前就已經追蹤施醫師的臉書，感佩醫師對醫學的熱誠及對台灣土地的愛。

施景中則感性回應，對醫學的熱衷是留在醫學中心服務的動力，而台灣作為母親護佑他長大，他必會念茲在茲地保護這片土地。

根據Sandra寫給施醫生卡片內容顯示，「知道您一定常常收到油飯，但仍想特別向您致意」，大讚施醫師看診時「和善卻威嚴」，讓身為高齡產婦、內心焦慮的她感到十分放心，更直言「Taiwan有您這樣的醫生，真的是我們的幸運」。這段醫病間的溫馨互動，讓不少網友紛紛留言大讚，有人「Sandra能給施醫師看診，真是好福氣」、「好感動的卡片，施醫生真的讓人尊敬」。

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