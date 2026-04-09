超嗨！比利時千萬網紅來台 邀路人跳《妳是我的花朵 》笑翻全網

比利時千萬網紅「艾德·皮爾」昨（8）日分享，他來台旅遊期間和台灣人大跳《妳是我的花朵》經典舞蹈。（圖擷取自@ed.people IG，本報合成）

喜歡周遊世界各國、隨機邀請當地人一起跳舞的比利時千萬網紅「艾德·皮爾」（Ed People，本名 Edouard Jacqmin），近日來到台灣旅遊，並一如往常地尋找願意與他共舞的民眾，最終成功和3名男子盡情熱舞搖滾天王伍佰經典名曲《妳是我的花朵》，影片事後被分享到社群媒體，也瞬間笑翻一票台灣網友。

艾德·皮爾昨（8）日晚間在分享一段影片，他來台後前往台北市著名觀光鬧區西門町，隨機詢問2名路過男子，是否願意教自己他們最喜歡的舞蹈，2人也熱情地當場教他《妳是我的花朵》的MV舞蹈。後來艾德·皮爾請2人一起跳舞，其中一名黑色頭戴鴨舌帽的男子跳到一半，疑似因為當眾跳舞太害羞，衝到一旁拉著一名穿黑色西裝的男子加入，最終4人一起在邊笑邊跳《妳是我的花朵》，場面十分歡樂。

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這段影片目前在多個社群被瘋傳，合計吸引超過100多萬次瀏覽，且數字還在持續飆升。不少台灣網友表示，「只要是台灣人都會跳」、「他去部落肯定能玩更瘋」、「流行會過去，伍佰永流傳」、「不用開聲音腦中就有音樂」、「如果見到他，我要教他健康操」、「中國永遠學不會這種真正友善和平的交流」、「以為他不會來這個提了很容易被找碴的國家，沒想到來了而且是這首」、「有想過他來臺灣可能會學到16蹲、Go Stronger 32撞、臺灣尚勇（或統一尚勇），想不到居然是這首」。

曾從事DJ和音樂製作人的艾德·皮爾，全球疫情肆虐期間常去公園找人跳舞，自此致力於透過舞蹈連結人心，並拍攝一系列邀請陌生人共舞、名為「可以請你教我，你最喜歡的舞蹈動作嗎？」（Can you teach me your favorite dance move？）的影片系列，又打破文化、語言與國界的歡樂交流大受各國網友好評。此外，他開設IG、臉書、TikTok、YouTube等社群帳號皆超過百萬人追蹤，目前合計約1450萬人。

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