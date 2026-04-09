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    新北永平國小停車場拚年底啟用 設連通道銜接捷運萬大中和線

    2026/04/09 12:14 記者賴筱桐／新北報導
    永平國小地下停車場預計今年7月完工、年底啟用，提供238格小型車位與692格機車位。（記者賴筱桐攝）

    永平國小地下停車場預計今年7月完工、年底啟用，提供238格小型車位與692格機車位。（記者賴筱桐攝）

    新北市永和區地狹人稠，停車位一位難求，市府在永平國小闢建地下停車場，市長侯友宜今天視察表示，目前工程進度達93.87%，預計今年7月完工、12月啟用，提供238格小型車位與692格機車位，設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站，未來方便家長接送孩童，也解決捷運周邊的停車問題。

    侯友宜指出，永平國小地下停車場對於停車位稀少的永和區非常重要，多年前立委林德福、副議長陳鴻源、市議員連斐璠等民意代表提案，因應未來捷運萬大線通車，考量學生通學及家長接送安全，爭取在永平國小操場下方興建地下停車場，經過立委與議員支持，市府扛起責任。

    侯友宜說，3年多來解決地下垃圾問題，工程預算追加，發包金額達15億7000萬元，面臨原物料上漲等嚴峻挑戰，感謝施工團隊全力以赴、克服困難，使工程進度比預期略為超前0.77%，沒有延宕，預計7月完工、12月啟用，還給孩子們優質的運動場、友善校園，也解決捷運系統周遭停車轉乘問題，創造雙贏。

    侯友宜也關切近期爆發中東戰爭，永平國小新建操場的PU跑道材料供應可能面臨短缺。交通局停車管理科科長吳清哲說明，中東戰事影響石化原料供應鏈，上游乙烯原料短缺，連帶使PE（聚乙烯）供貨吃緊，經施工團隊提前因應、積極協調，力求如期完工，工程進度不受影響。

    交通局長鍾鳴時表示，永平國小停車場規劃地下3層，提供238格小型車位與692格機車位，並設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站，經與校方及施工團隊討論，增設地下臨停接送區，設計寬敞順暢的大階梯動線，家長可直接在地下空間接送學童，減輕地面道路負擔，提升安全與便利性，有效紓解通勤尖峰時段人車交織的壅塞情形。

    新北市長侯友宜與地方民意代表視察永平國小地下停車場工程。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜與地方民意代表視察永平國小地下停車場工程。（記者賴筱桐攝）

    新北市永平國小地下停車場設置連通道，銜接捷運萬大中和線LG05站。（記者賴筱桐攝）

    新北市永平國小地下停車場設置連通道，銜接捷運萬大中和線LG05站。（記者賴筱桐攝）

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