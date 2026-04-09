全國首創流浪犬變「樂陪犬」4月15日上路 深入社區陪伴

高雄市全國首創流浪犬變「樂陪犬」將於4月15日上路。（記者陳文嬋攝）

高雄市全國首創「樂陪犬」4月15日上路！培訓收容所流浪犬變身「樂陪犬」，並招募「陪伴超人」以志工時數換取「樂陪犬」陪伴時間，讓愛狗卻無法養狗的人也能享受犬隻陪伴溫暖時光，未來人狗深入社區陪伴長輩、兒少。

動物保護處推出全國指標性跨域創新計畫「好伴狗狗樂陪陪伴計畫」，首創「動物處方」概念，並導入「時間銀行」機制，將待送養或具潛力犬隻，培訓為「樂陪犬（功能性陪伴者）」，首波「陪伴超人」招募同步4月15日啟動，未來人犬將深入市區多元據點，為高齡長輩及兒少提供溫暖陪伴。

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動保處表示，計畫結合「流浪動物困境」與「高齡長照、兒少關懷」等社會議題，特別針對不同族群，推出分級、分眾「樂陪犬陪跑課程」，將於5月陸續開課，前期培養犬隻成為「樂陪犬」穩定技能，也建立飼主作為「引領好伴」專業知識，民眾透過「參與式照護」勞力交換，體驗人與動物雙向療癒。

動保處指出，透過這項結合動保、社福與社區發展的跨域創新計畫，讓犬隻不再只是寵物，而是具備療癒力量「動物處方」，民眾參與照顧樂陪犬、陪伴長者或協助據點運作時皆可「儲存時間」，讓樂陪據點成為民眾心靈充電站，高雄成為人犬和諧的溫暖城市。

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