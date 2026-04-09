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    首頁 > 生活

    高雄親子遊樂園何時開園?公園處長：預計今年7、8月間

    2026/04/09 12:11 記者王榮祥／高雄報導
    高雄親子遊樂園預計今年7、8月間可開放。（高市府提供）

    高雄親子遊樂園預計今年7、8月間可開放。（高市府提供）

    高市議員鄭光峰今質詢時，關注高雄親子遊樂園何時開園？公園處長林燦銘答詢說，預計今年7月至8月間可開放，目前持續趕工中。

    高市工務局運用位於鳳山、苓雅交界處的臺鐵高雄機廠舊廠房空間，啟動「高雄親子遊樂園區」，將打造一處兼具規模與特色的半室內親子遊樂空間。

    親子遊樂園區占地約1.5公頃，未來將開放免費使用，規劃多元設施包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、跑酷練習區等，提供不同年齡層的兒童與青少年多樣化的遊戲體驗，將成為市民可遮風避雨的半室內型活動場域。

    為便利民眾進入，除武慶二路大門，另於武昌路及輕軌武昌站附近增設出入口，並規劃229格汽車位及75格機車位（含無障礙車位），滿足停車需求。

    鄭光峰今質詢時關切樂園進度，公園處長林燦銘答詢指出，預計今年6月可完工，再經過驗收程序，大概7、8月間可開放；鄭光峰則建議能夠趕在暑假前，孩子們都很期待。

    高市議員鄭光峰關注高雄親子遊樂園進度，公園處長林燦銘答詢說預計今年7、8間開放。 （記者王榮祥翻攝）

    高市議員鄭光峰關注高雄親子遊樂園進度，公園處長林燦銘答詢說預計今年7、8間開放。 （記者王榮祥翻攝）

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