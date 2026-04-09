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    首頁 > 生活

    高雄大樹百年古井奉神諭開封 新造型曝光

    2026/04/09 12:13 記者洪臣宏／高雄報導
    百年古井以龍頭造型融入廟宇特色。（記者洪臣宏攝）

    百年古井以龍頭造型融入廟宇特色。（記者洪臣宏攝）

    高雄市大樹區無水寮北極殿廟埕有座百年古井封閉70餘年，去年獲「神諭」開封，發現井內竟然還有水，藉北極殿主體建築整修工程，古井設計成龍頭造型，融入廟宇特色，將在4月間正式啟用，成為地方文資「活水」。

    水寮里無水寮北極殿廟埕有座百年古井，長年以鐵欄杆圍起，廟方前年6月間展開主體建築整修工程，請示主祀玄天上帝古井處置，獲得重新啟用神諭。古井經測量有23米深，封閉超過一甲子，竟然沒有乾涸。

    廟方表示，古井因自來水普及而停用，當時的長輩怕小孩子失足墜落，將它封閉了70餘年，後續引發一些鄉野傳奇。

    水寮里里長史榮瑞表示，清雍正年間就有無水寮地名，先人建「公厝」（無水寮北極殿前身）奉祀媽祖，同時鑿井供居民使用；高雄市義民爺文化協會理事長張淡英指出，水井若長期不抽水，滲水層會阻塞，水脈隨之移位，而該座水井地下水原本來自高屏溪伏流水，有希望能死水變成活水。

    水寮里公厝原主祀媽祖，無水寮北極殿60年前興建後，改主祀玄天上帝，仍維持奉祀媽祖傳統。整修工程即將，廟方規劃農曆三月初一（國曆4月17日）循古禮入廟。

    無水寮北極殿整修工程即將完工，將循古禮開廟門。（記者洪臣宏攝）

    無水寮北極殿整修工程即將完工，將循古禮開廟門。（記者洪臣宏攝）

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