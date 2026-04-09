鄭成功紀念公園翻新亮相 串聯鹿耳門文化觀光廊帶

公園翻新結合文化與生態，提升在地觀光魅力。（台南市府提供）

台南市鄭成功紀念公園完成整建翻新，透過地景設計與特色遊具導入，把鄭成功歷史文化融入公園空間，打造兼具遊憩、教育與文化體驗的全新場域。台南市長黃偉哲今（9）日與土城國小學童一起到場「開箱」新遊樂設施，小朋友搶先試玩，現場氣氛熱鬧，也象徵公園正式新亮相。

鄭成功紀念公園位於安南區，面積約1.8公頃，園內原本就設有鄭成功紀念銅像、登陸紀念碑與成功林景石等設施，承載地方歷史記憶，過去因設施老舊、使用率偏低，市府進行整體更新與活化，2019年完成都市計畫變更，由「存2」保存區調整為「公89」公園用地，並在114年度編列預算整建。

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黃偉哲表示，鄭成功紀念公園不只是一般公園，更承載台南重要歷史意義，整建除了更新設施，也特別透過地景設計與遊具，把歷史故事轉化為生活化的互動體驗，讓民眾在休憩遊玩之餘，也能認識在地文史，提升公共空間的教育與文化價值。

黃偉哲指出，安南區幅員廣大且人口持續成長，市府逐步完善生活機能與公共設施，鄭成功紀念公園串聯周邊宗教與自然景點，包括正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮，以及鹿耳門夢幻湖、曾文溪口濕地等地，形成結合文化與生態的觀光路線，進一步帶動安南區整體觀光魅力。

工務局說明，整建工程總經費約1800萬元，工程內容包含園區動線優化、老舊設施更新、增設具有歷史意象的街道家具，以及結合鄭成功故事元素的主題遊戲設施，讓民眾透過遊戲互動逐步了解相關歷史，打造寓教於樂的公共遊戲場。

鄭成功紀念公園開箱，學童搶先試玩「歷史遊戲場」。（台南市府提供）

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