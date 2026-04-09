澎湖縣中小學足球錦標賽開幕 縣議會議長陳毓仁到場加油

澎湖縣中小學足球錦標賽開幕 縣議會議長陳毓仁到場加油2026/04/09 11:36 記者劉禹慶／澎湖報導
今年澎湖縣中小學足球錦標賽，在西溪國小足球場舉行。（澎湖縣議會提供）
今年澎湖縣「中小學足球錦標賽」，今（9）日在西溪國小足球場正式揭開序幕，澎湖縣議會議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、教育處長官以及各校校長等貴賓都蒞臨為足球小將們加油打氣，祝福比賽圓滿順利，同時澎湖有7支國小足球代表隊，即將赴台角逐世界盃代表權，議長陳毓仁現場致贈加菜金，鼓勵選手有優異表現。
陳毓仁開心表示，很難得在平日與選手們見面，微風帶來涼爽好天氣，看到選手們生氣蓬勃、精神抖擻，實為運動員的典範。熱愛運動也身為選手的議長表示，足球是促進身體協調、增強團隊合作的好運動，只要有興趣，就努力踢、用力踢，踢出健康、踢出好友誼，祝福大家都能夠在喜愛的項目中更上層樓！
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藉此機會，陳毓仁也提及剛完成選拔的國小世界盃代表隊，現場致贈加菜金，恭賀7隊即將代表澎湖縣赴台參賽的國小，祝福各校都能獲得佳績。等待凱旋回澎後再宴請各校，獲得選手們一片歡呼鼓舞，大家都希望能爭取佳績。
足球一直是享譽國際的運動競賽項目，近年來澎湖縣也努力推廣並培育專業選手。在主委陳雙全及議長陳毓仁的支持推動下，此次聯賽共有27隊參賽；各校積極參與及努力培育選手，使澎湖縣年年舉辦的中小學比賽競爭越趨激烈。議長承諾將持續爭取足球場地與落實三級項目，期盼未來有更多學校加入足球運動，小朋友們都能夠盡情發揮，享受運動的樂趣。
澎湖縣議長陳毓仁，頒發加菜金給七所赴台比賽足球隊。（澎湖縣議會提供）