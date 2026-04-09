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    首頁 > 生活

    首例！馬祖挺白沙屯媽祖 「黃魚公車」跨海應援「香燈腳車」

    2026/04/09 11:32 記者俞肇福／基隆報導
    來自馬祖的連江縣政府2輛黃魚公車，昨天（8日）搭乘新台馬輪抵達台灣基隆，今天（9日）早上出發駛往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。（記者俞肇福攝）

    來自馬祖的連江縣政府2輛黃魚公車，昨天（8日）搭乘新台馬輪抵達台灣基隆，今天（9日）早上出發駛往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。（記者俞肇福攝）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖週日（12日）起將赴北港進香，預計20日下午回鑾，報名隨香人數已破45萬人。連江縣政府2輛黃魚公車昨天（8日）搭乘新台馬輪跨海抵達基隆港，今天早上出發趕往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。連江縣副縣長陳冠人受訪指出，這是全國首次由離島跨海參與白沙屯進香，寫下新紀錄。

    陳冠人指出，此次亮相的「黃魚公車」原為馬祖國際藝術島作品，由跨界藝術家鄒駿昇操刀，以「時光罐頭」為創作概念，將在地代表性漁產「黃魚」及軍管時期「一夜干」記憶轉化為視覺藝術。2輛穿梭於南北竿的流動藝術品，此次跨海參與白沙屯媽祖進香徒步進香，透過行動應援有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，讓「會移動的馬祖故事」走入百萬信眾視野，開啟深度跨海文化交流。

    為響應此宗教盛事，活動整合航空、航運、旅行同業公會及在地產業共同參與。華信航空宣布提供9組「台北飛馬祖、或高雄飛馬祖的來回機票」抽獎；全港通則提供頭等艙雙人來回船票10組；立榮航空與連江縣旅行同業公會亦贊助好禮。另外，包括頂好特產、兵兵有禮、林義和工坊及長歧山燒酒等品牌共同參與；馬祖酒廠亦同步推出「白沙屯聯名紀念酒」，展現信仰與產業結合的多元樣貌。

    交旅局表示，本次活動以「跟著媽祖遊馬祖」為主軸，不僅在北港進香路上安排「摸魚抽大獎」互動，更誠摯邀請信眾在農曆九月九日蒞臨馬祖參與年度盛事「媽祖昇天祭」，完成從白沙屯到馬祖的「完整信仰旅程」。

    來自馬祖的連江縣政府2輛黃魚公車，昨天（8日）搭乘新台馬輪抵達台灣基隆，今天（9日）早上出發駛往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。（記者俞肇福攝）

    來自馬祖的連江縣政府2輛黃魚公車，昨天（8日）搭乘新台馬輪抵達台灣基隆，今天（9日）早上出發駛往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。（記者俞肇福攝）

    來自馬祖的連江縣政府2輛黃魚公車，昨天（8日）搭乘新台馬輪抵達台灣基隆，今天（9日）早上出發駛往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。（記者俞肇福攝）

    來自馬祖的連江縣政府2輛黃魚公車，昨天（8日）搭乘新台馬輪抵達台灣基隆，今天（9日）早上出發駛往苗栗，加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列。（記者俞肇福攝）

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