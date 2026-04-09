動物用人藥新制爭議 野保團體：別讓法規成野生動物的劊子手！

圖為獲救傷的藍臉鰹鳥。（資料照）

台灣動物用藥的市場規模有限，部分藥品須採人用藥物，卻衍生藥品管理問題；政府修法通過動物用人藥的管理辦法新制度，即將在今年7月實施，卻因新增「獸醫開立證明後向藥局購買」這道程序，衍生諸多爭議，除了寵物飼主擔心緊急情況來不及救命，今（9日）野保團體也發布聯合聲明，控訴法規亦忽視野生動物救傷需求，呼籲暫緩實施。

過往獸醫師要用人藥治療動物時，採動保法放寬的例外授權，卻因配套不足，獸醫淪醫療糾紛的風險；藥師也批評例外授權產生有健保的人藥在寵物高價治療上的價差；113年公告、今年7月上路的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，新增人藥用在動物上，須由獸醫師開立證明後，再向藥局購買，包括醫用氧氣瓶等，爆發飼主抗議動物急救狀態下「緩不濟急」，或增加獸醫院新聘藥師成本等爭議，防檢署預計明（10日）找各團體開修正草案會議。

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除了寵物飼主外，野保團體今也抗議新制，野生動物救傷與保育學會指出，新制以「飼主」為前提，與救傷現場嚴重脫節，救傷現場常需同時處理多筆個案，甚至面對短時間內大量收治的情況，逐案開立證明的設計，將顯著增加整體運作負擔，強調當制度設計以「個別飼主－單一動物」為前提時，將難以適用於野生動物救傷情境。

野灣野生動物保育協會也指出，在偏鄉地區藥局密度極低，距離救傷現場需往返數小時車程，許多個體處於出血、休克或瀕死狀態，醫治往往在數十分鐘內決定生死，新制要求購藥證明依案例個別開立，由「飼主」領藥，以2022年野灣醫院單日收治144隻失親小雨燕的大量傷病事件來看，新制反而徒增醫療風險。

台灣猛禽研究會指出，以猛禽為例，抗生素與止痛藥的選擇與犬貓有所不同，臨床上常需依據個體狀況進行及時調整，用藥決策高度依賴獸醫師的專業判斷，許多野生動物救傷常用針劑或特殊藥劑並非一般藥局常備藥，即使藥局可以協助訂購卻可能緩不濟急。

各野保救傷團體聯合呼籲，要求政府正視「無主野生動物」的救傷困境，並在疑慮未解決之前應暫緩執行新制，相關討論應納林業及自然保育署參與；建立「事前儲備、事後登記」例外制度；保障獸醫調劑權與藥商直供機制；接軌國際「階梯用藥（EU Cascade）」原則；以數位申報取代實體流程等。

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