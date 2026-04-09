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    首頁 > 生活

    嘉縣布袋鹽田設立護鳥圍籬 守護小燕鷗繁殖棲地

    2026/04/09 11:04 記者林宜樟／嘉義報導
    二級保育類鳥類小燕鷗。（邱彩綢提供）

    二級保育類鳥類小燕鷗。（邱彩綢提供）

    嘉義縣布袋鹽田是國家級濕地，更是鳥類重要繁殖棲地，最近保育類鳥類小燕鷗飛抵台灣，進行繁殖，縣府委託在地專家蔡福昌帶領居民設置竹樁圍籬，降低遊蕩犬侵擾，讓小燕鷗等鳥類在安全場域繁殖。

    縣府農業處表示，小燕鷗為二級保育類野生動物，每年4月自南半球飛抵台灣繁殖，繁殖高峰為5月至8月，約9月陸續離境，依海洋委員會海洋保育署調查，2023年全台小燕鷗成鳥數量達3185隻。

    小燕鷗在嘉義縣以布袋鹽田、布袋濕地生態園區、新塭滯洪池及白水湖等地為主要繁殖棲地，其中布袋鹽田族群最為穩定，繁殖成鳥數量約700餘隻，占全國族群約25%；監測結果指出，繁殖期間曾有遊蕩犬入侵六區鹽田池水中島，導致鳥巢損壞、幼鳥死亡。

    縣府啟動棲地改善計畫，讓小燕鷗等鳥類在安全場域繁殖，眾人在島上設置環狀竹材圍籬，保留縫隙確保鳥類可自由進出；同時利用棧板及地磚設置庇護孔洞，提供鳥類躲避空間。考量水中島環境特性，圍籬周邊保留2至3公尺緩衝空間，可有效阻隔遊蕩犬，有利鳥類活動與棲息。

    縣府農業處呼籲民眾，生態保育需要全民維護，請民眾勿棄養犬隻或餵養流浪犬，攜手守護珍貴自然環境。

    嘉義縣布袋鹽田設立護鳥圍籬。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣布袋鹽田設立護鳥圍籬。（嘉義縣政府提供）

    護鳥圍籬保護小燕鷗繁殖棲地。（嘉義縣政府提供）

    護鳥圍籬保護小燕鷗繁殖棲地。（嘉義縣政府提供）

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