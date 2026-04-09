2.3萬職缺搶人 勞動部南分署3個月連辦15場校園徵才

勞動部雲嘉南分署於3月至5月，連辦15場校園徵才活動，總計上千家企業釋出逾2.3萬個職缺搶人才。（勞動部雲嘉南分署提供）

大專校院應屆畢業生即將步出校園，有些學生開始求職，勞動部雲嘉南分署自3月至5月將連辦15場校園徵才活動，總計上千家企業釋出逾2.3萬個職缺搶人才，4月11日將於國立台南大學舉辦，活動現場有職涯諮詢與模擬面試，協助新鮮人盤點優勢，勇敢跨出社會第一步。

雲嘉南分署校園徵才活動陸續在崇仁醫護管理專科學校、國立台南大學、崑山科技大學、國立虎尾科技大學及國立嘉義大學等校展開，其中，6月27日將在國立成功大學中正堂辦理的雲嘉南區大型就業博覽會，整合多元產業企業與就業服務資源，協助社會新鮮人或想轉職的青年求職。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，參與校園徵才的企業橫跨科技製造、半導體、光電、精密機械、資訊服務、醫療長照、餐旅服務及民生產業等領域，包括有緯創資通、臺灣美光、大立光電等指標企業，以及漢來美食、寒舍集團、摩斯漢堡、爭鮮、臻鼎科技集團、通力電梯與欣達環工等知名廠商參與。

劉邦棟指出，面對產業快速轉型與技術升級趨勢，勞動部也推動「投資青年就業方案第2期」，透過「支援青年就業計畫」、「青年跨域就業促進補助」及「職得好評計畫」等措施，提供多元就業支持。相關資訊可至雲嘉南分署官網、雲嘉南各就業中心及各校徵才活動專區或台灣就業通網站查詢。

勞動部雲嘉南分署自3月至5月，連辦15場校園徵才活動，4月11日將於國立台南大學登場。（勞動部雲嘉南分署提供）

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