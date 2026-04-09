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    首頁 > 生活

    竹崎高中赴美參加FRC機器人預賽 駐紐外交官到場助威闖進世界賽

    2026/04/09 10:31 記者王善嬿／嘉義報導
    竹崎高中參加FRC機器人競賽，駐紐約辦事處大使李志強（前排右三）到場為學子勉勵、打氣。（竹崎高中提供）

    竹崎高中參加FRC機器人競賽，駐紐約辦事處大使李志強（前排右三）到場為學子勉勵、打氣。（竹崎高中提供）

    國際知名青少年機器人競賽FRC4月6至8日在美國紐約舉行區域賽，嘉義縣竹崎高中隊伍「FRC 7551」代表嘉義參賽，我國駐紐約辦事處處長李志強在比賽首日，到場為竹崎高中等4支台灣參賽隊伍加油打氣，鼓舞學子的鬥志，比賽今傳出捷報，「FRC 7551」成功獲休士頓世界賽門票，也創下隊史最佳成績。

    「FRC機器人競賽高譚賽區（Gotham Regional）」共有竹崎高中、中科實中、台中女中、曉明女中等台灣隊伍參加，李志強一到比賽現場，逐一與參賽學生擊掌、勉勵。

    李志強說，能在世界金融中心紐約看見台灣學生運用AI與機械原理與各國好手較量，是台灣科技實力的延伸。他勉勵4隊學生，「你們不只是在比賽，更是在進行最棒的國民外交，請大家盡力爭取最高榮譽，讓世界看見台灣囡仔的韌性與智慧」。

    竹崎高中校長蘇淵源表示，賽前學校行政團隊與指導老師積極聯繫駐紐約辦事處，告知將赴美參賽的比賽細節、期程與隊伍目標，李志強接獲消息後，4月7日賽事最關鍵時刻現身比賽現場，表達對台灣教育的支持。

    蘇淵源表示，孩子們在距離台灣萬里之遙的紐約，得到來自家鄉外交官的關懷，感到無比的安全感與使命感，將帶著這份信心，在賽場上全力以赴，為台灣爭光。

    竹崎高中參賽隊伍7551到美國紐約參加預賽。（竹崎高中提供）

    竹崎高中參賽隊伍7551到美國紐約參加預賽。（竹崎高中提供）

    竹崎高中參加FRC機器人競賽預賽，李志強到場為台灣學子打氣加油。（竹崎高中提供）

    竹崎高中參加FRC機器人競賽預賽，李志強到場為台灣學子打氣加油。（竹崎高中提供）

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