台灣首辦「大一年」年會 邁向與國際接軌新里程

接軌國際趨勢，第一屆台灣「大一年」年會明日登場。（圖由國教院提供）

我國高等教育迎來轉型關鍵，「第一屆台灣大一年年會」，將於明（10）日至11日登場，國家教育研究院院長林從一指出，在國際上，大一年年會已發展逾40年，這次年會為台灣首度舉辦，亦被視為亞洲首個聚焦「大一年經驗（FYE）」的專業年會，台灣此舉象徵正式與國際接軌，並嘗試建構具在地特色的發展模式。

FYE領域重要推動者John Gardner將透過影片致意，肯定台灣集結全國高教關注大一年議題，具有指標性意義。林從一則表示，大一階段除學業銜接，更應重視社會情緒學習，協助學生在變動環境中建立穩定能力。

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年會由國立清華大學主辦，國家教育研究院、實踐大學、靜宜大學及國立高雄科技大學共同推動。年會執行委員會主席、清大教授焦傳金表示，此次年會象徵台灣高教從單點嘗試走向跨校協作，逐步形塑「Team Taiwan」的大一年發展模式。

年會報名全數額滿，預計吸引近200位大專校院師長參與，並同步開放部分場次線上直播，教育部常務次長朱俊彰也將出席開幕。國教院表示，隨著108課綱學生進入大學，帶著學習歷程檔案與多元探索經驗，大學端正面臨銜接落差與AI浪潮的雙重挑戰，「大一」已不再只是適應階段，而成為影響學習發展與未來能力培養的關鍵起點。

年會內容聚焦制度設計與學生學習經驗，涵蓋高中與大學銜接觀察、全國性支持系統調查及學術論文發表。明日將發布38校參與的大一年支持系統調查，從校務治理與學生支持等面向進行分析；晚間則舉辦教育部「素養導向高教學習創新（XPlorer探索者）計畫」頒獎典禮，表揚推動大一年教育的典範學校。

第2天活動則以學生觀點為主軸，透過「100種韌性學聲」電子書與Podcast節目，呈現學生在大學初期的真實經驗，並透過跨領域對話，深化對學習支持系統的反思。

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