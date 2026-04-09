大甲媽遶境還沒到先搶！限量3000套「過火郵摺」開賣

今年郵摺過火儀式由陳樂明與顏清標共同進行祈福。（台中郵局提供）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將在17日起駕，台中郵局連續15年參與大甲媽繞境活動，今年發行3000套「2026大甲媽祖國際觀光文化節屏風郵摺」，已完成過火儀式，即日起在鎮瀾宮、大甲郵局及大甲廟口郵局限量發售。

台中郵局表示，「大甲媽祖屏風郵摺」中央以媽祖意象為主視覺，搭配點石成金郵票表達感恩祝福，兩側結合祥雲、浪紋與吉祥文字，延伸出合境平安意涵，祈求「國泰民安 風調雨順 闔家平安」。

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今年大甲媽祖屏風郵摺主題以「善」及「能量聚集」為主題，融入屏風創意造型與三聯式構圖，象徵祝福、守護與希望。

台中郵局指出，今年郵摺過火儀式由台中郵局局長陳樂明會同鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤在大甲鎮瀾宮大殿舉行郵摺祈福過火儀式。

郵局為回饋信眾，每套郵摺除贈送主題明信片外，本局加贈郵局人氣IP「波波鴿」與「Q版大甲媽」同框的「零錢包」與「媽祖結緣貼」，期盼大甲媽祖的慈光更貼近信眾。

今年「大甲媽祖屏風郵摺」中央以媽祖意象為主視覺，搭配點石成金郵票表達感恩祝福。（台中郵局提供）

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