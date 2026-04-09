為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣推「浪愛回家醫把罩」 認養流浪毛孩可獲醫療補助

    2026/04/09 10:00 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣即日起到11月底推出「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區認養流浪毛孩，就可獲毛孩的醫療補助。（記者黃美珠攝）

    新竹縣即日起到11月底推出「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區認養流浪毛孩，就可獲毛孩的醫療補助。（記者黃美珠攝）

    幫更多流浪毛孩有機會走進我們的家庭，新竹縣政府發起「浪愛回家醫把罩」計畫，推動認養醫療補助，從即日起到今年11月30日期間，在新竹縣動保教育園區完成犬貓認養的民眾，每隻可獲最多3000元的醫療補助，用在毛小孩的基礎健康檢查、疫苗接種或必要醫療照護上面，幫忙飼主減輕初期負擔，平添毛小孩回家的好人氣。

    新竹縣動物保護防疫所表示，「浪愛回家醫把罩」每隻犬貓最高補助金額上限3000元，實報實銷，補助項目有：寵物保險投保費用、健康檢查像是掛號費、血液、X光、超音波、寄生蟲檢查等，以及毛孩所需的疫苗注射、藥物、手術、住院等醫療費用。

    符合申請認養毛孩資格的申請人，申請補助時須備妥：身分證正反面影本、寵物保險投保證明文件影本、檢驗報告、動物醫院收據正本、醫療項目明細、於新竹縣動保所認養證明文件影本、以及今年度「浪愛回家醫把罩」補助專案實施計畫切結書、補助專案申請證明書以及申請人帳戶影本共9份文件。

    申請人把前述9份文件郵寄到新竹縣動物保護防疫所，經審核通過就可核發補助，資料有缺漏者，必須在收到通知後7天內補正，否則逾期不受理。

    新竹縣即日起到11月底推出「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區認養流浪毛孩，就可獲毛孩的醫療補助。（記者黃美珠攝）

    新竹縣即日起到11月底推出「浪愛回家醫把罩」計畫，只要在新竹縣動保教育園區認養流浪毛孩，就可獲毛孩的醫療補助。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播