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    首頁 > 生活

    小岳飛忠孝獎、大慈獎頒獎 後壁國中老師邱子維獲金質獎

    2026/04/09 09:51 記者楊金城／台南報導
    「大慈師鐸獎」金質獎由後壁國中老師邱子維（右）獲選，由基金會董事長殷世熙（左）頒獎。（基金會提供）

    「大慈師鐸獎」金質獎由後壁國中老師邱子維（右）獲選，由基金會董事長殷世熙（左）頒獎。（基金會提供）

    台南市泰安旌忠文教公益基金會頒發第15屆小岳飛忠孝獎、第4屆大慈獎，後壁國中老師邱子維推動數位閱讀成效卓越，班級經營細膩，時常給予學生實質且溫暖的關懷，是讓家長與學生極為安心的良師，榮獲金質獎座與獎金12萬元。

    泰安旌忠文教基金會董事長由台南市政府副秘書長殷世熙擔任，他表示，基金會秉持台南後壁區下茄苳泰安宮「茄苳媽」天上聖母慈悲為懷的理念，扶助弱勢學子，第15屆「小岳飛忠孝獎」有來自南市白河、後壁、嘉義水上、鹿草的12位國小、國中、高中優秀學生獲獎，勉勵學子秉持岳飛「忠孝兩全」的精神，凡事盡心盡力，期許未來學有所成後能回饋社會，讓善的循環持續流動。

    獲獎的後壁新嘉國小李育昇、白河國中張宇涵以及後壁高中林勇杉等3位學生分享心路歷程，感謝基金會和愛心企業在求學路上的支持。

    「大慈師鐸獎」評選則由殷世熙擲筊請示天上聖母，有10位教師獲獎，最終由後壁國中老師邱子維以最高聖杯數脫穎而出。

    國立白河商工老師陳文富獲得銀質獎，積極推動融合教育，成功讓特教生從「受助者」化身為充滿自信的「指導者」，大愛精神令人深感敬佩。

    第4屆大慈公益獎頒給常琪鋁業董事長陳聖義等8人，為學子堅實後盾的企業與社會人士，共同守護孩子的成長與未來。

    表揚小岳飛忠孝獎，有12位學生獲獎。（基金會提供）

    表揚小岳飛忠孝獎，有12位學生獲獎。（基金會提供）

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