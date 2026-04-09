為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奧運級劇團空降國境之南！滿州國小「小星星創藝節」精彩

    2026/04/09 09:29 記者蔡宗憲／屏東報導
    日本「嘉比劇團（GABEZ）」，該團以獨特的肢體默劇風靡全球。（記者蔡宗憲攝）

    日本「嘉比劇團（GABEZ）」，該團以獨特的肢體默劇風靡全球。（記者蔡宗憲攝）

    屏東滿州國小今舉辦「滿滿小星星創藝節」，校方今年特別「玩大的」，串聯勝利星村小星星藝術節資源，邀請曾站上東京奧運開幕式的日本「嘉比劇團」及保加利亞知名劇團演出，要讓國境之南的孩子們，在家門口就能看見世界。

    恆春半島正值飛魚季，滿州鄉不僅有豐富的自然生態，這回更充滿了人文藝術氣息。滿州國小推動美感教育不遺餘力，今年透過「滿滿小星星創藝節」，將國際級的表演藝術高度與在地社區深度結合。最受矚目的亮點，莫過於邀請到日本「嘉比劇團（GABEZ）」，該團以獨特的肢體默劇風靡全球，更曾是東奧開幕式的表演嘉賓；加上來自保加利亞「彼得潘劇團」的夢幻戲劇，兩大國際劇團同台，堪稱滿州史上最強藝術陣容。

    「每個孩子都是獨一無二的星星，只要有舞台就能閃耀！」滿州國小校方表示，除了國際大秀，孩子們才是真正的主角。活動當天，校園將化身為大型藝廊與劇場，學生們將輪番上陣，展現音樂、舞蹈、說故事及扯鈴等平日苦練的「創意秀」。教室內則展示著孩子們充滿童趣與美感的藝術作品，展現偏鄉孩子驚人的創作能量。

    滿州國小舉辦「滿滿小星星創藝節」。（記者蔡宗憲攝）

    滿州國小舉辦「滿滿小星星創藝節」。（記者蔡宗憲攝）

    學生們也輪番上陣，展現音樂、舞蹈、說故事及扯鈴等平日苦練的「創意秀」。（記者蔡宗憲攝）

    學生們也輪番上陣，展現音樂、舞蹈、說故事及扯鈴等平日苦練的「創意秀」。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播