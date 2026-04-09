高雄「攤車經濟學」正夯 七成品牌業績逆勢成長

「BE.BAHNA食品（辣辣木/洋洋研究所）」透過參與大型商展活動成功提升品牌曝光度，更讓品牌群組人數增加10倍。（青年局提供）

高雄「攤車經濟學」再升級，從傳統模式轉向「全通路戰場」。高市府青年局調查，輔導攤車裡約七成品牌業績逆勢成長。

青年局指出，第三屆高雄青年攤車品牌輔導計畫透過系統化品牌診療室培力機制與輔導費支持，成功讓高雄攤車品牌從實體市集進攻線上電商，甚至跨界進駐夢時代、漢神巨蛋等知名百貨通路。

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最新數據顯示，去年度參與品牌有約七成在接受輔導後，粉絲量與營業額雙雙成長，更有業者創下單支短影音4.2萬人次的觸及紀錄，展現輔導計畫提升高雄微型青創的市場競爭力與具體成效。

青年局長林楷軒說明，高雄青年攤車品牌輔導計畫自2023年起率六都之首推行後，延續歷屆輔導基礎持續精進架構，去年導入「新銳團隊」與「品牌診療室」陪跑機制，提供免費培訓課程、專業顧問諮詢及市集媒合資源，協助高雄青創業者創業初期建立穩固營運基礎。

結案統計顯示，參與計畫品牌歷經一年輔導後，65%的品牌營業額提升5%以上，69%的品牌粉絲數成長15%以上；近五成品牌開發兩款以上新品，約七成品牌改善攤車陳列、LOGO設計或商品包裝，顯示輔導計畫在社群經營、品牌形象與新品開發上均具實質成效。

青年局表示，今年度「高雄青年攤車品牌輔導計畫」預計6月公告，將持續整合輔導資源，協助青年創業者奠定經營基礎、強化市場競爭力；歡迎高雄攤車品牌踴躍參與，詳情可關注青年局官網最新消息，或至官網「主題專區」查詢「高雄青年攤車品牌輔導計畫」。

主打古巴三明治的「想不到mobile kitchen」透過計畫媒合進駐巨蛋籃球場短期展售，有效提升品牌能見度與銷售表現。（青年局提供）

「浪花甜點」於輔導計畫期間積極拓展銷售通路，成功將甜點寄售於合作據點提升品牌曝光。（青年局提供）

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