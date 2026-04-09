暴雨釀災苗栗三合院遭泥水灌入 清潔隊5天清除50噸泡水家具

市公所清潔隊出動抓斗車助受災戶清運泡水家具。（圖由民眾提供）

苗栗縣4日暴雨釀災，苗栗市福安里一處三合院水淹達60公分，幾乎所有家具、家電都泡湯，市公所清潔隊歷時5天協助清運近50噸泡水家具。苗栗市長余文忠表示，災後清潔隊全員出動消化垃圾，也提醒民眾，大型廢棄物與一般垃圾請盡量分類，加快處理速度；若家中垃圾量較多，可主動聯繫公所協助，以利盡快恢復正常生活。

受災三合院地勢比道路低，4日清晨大量泥水從四面八方湧入，水流直接灌進屋內，數分鐘屋內淹水深度就已經達到大腿，羅姓屋主表示，當下「全身發抖、一直很緊張」，70多年來頭一次碰到如此嚴重災情。

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羅姓屋主指出，三合院總共有6個房間，由於淹水一度超過60公分，家裡電器、家具等幾乎全都泡水，後院養的雞也「全軍覆沒」。淹水退去，也留下大量黃泥污漬，以及漂進來的廢棄木柴，讓他不知該從何清理，感謝市公所的協助。

余文忠表示，這幾天清潔隊員都在加班清除各地淹水災後垃圾，由於羅姓一家人所居住的三合院入口較小，大型機具無法進入，只好先將泡水廢棄物品集中在庭院，再以清潔隊抓斗車破碎搬運，連續多日已來回載運約10趟，陸續清除泡水廢棄物重約50噸，後續會再進行環境清消。

苗栗縣4日暴雨釀災，苗栗市福安里一處三合院水淹達60公分。（圖由民眾提供）

市公所清潔隊歷時5天協助受災民宅清運近50噸泡水家具。（圖由民眾提供）

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