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    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」4/12深夜起駕 志工傳授教戰守則

    2026/04/09 09:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    「粉紅超跑」12日深夜起駕報名人數再創新高，志工傳授教戰守則。圖為去南進香畫面。（資料照）

    「粉紅超跑」12日深夜起駕報名人數再創新高，志工傳授教戰守則。圖為去南進香畫面。（資料照）

    國家重要民俗、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港徒步進香，將於12日深夜11點55分、媽祖婆登轎後旋即出發，進行8天7夜的宗教之旅，因今年報名人數突破45萬人，不只創下新高紀錄，更比去年多了近13萬人，成長幅度驚人，自發性組織白沙屯媽祖婆網站創辦人駱調彬，也提供「特種部隊教戰守則」供信眾參考。

    駱調彬提醒，白沙屯媽祖徒步進香素有「粉紅超跑」、「急行軍」稱號，擲筊後請示媽祖婆擇路而行，去程、返程路線不固定，考驗隨香信眾的腳力。

    「粉紅超跑」預估於16日中午抵達雲林縣北港北辰派出所，17日凌晨0點10分進火，返程回宮時間為20日下午4點10分，由於今年人數增加約13萬人，加上未報名信眾，預計有不少經驗較資淺香燈腳隨香 。

    駱調彬建議，例如鞋子稍大半號至一號、從地面到腳底間的隔熱效果要好，且鞋面散熱效果要佳、加一層鞋墊較優；襪子以五指襪為佳，可減少指頭間相互磨擦，導致起水泡；腳跟與腳底要貼大面積的撒隆巴斯、每根腳趾頭纏繞1圈小塊撒隆巴斯，每日更換1次，但是注意不要貼辣椒膏。

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