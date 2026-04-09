「辛樂克」恐升至強颱！ 天氣風險：下週2鋒面、東北季風接力報到

天氣風險指出，今天至下週二台灣各地為晴時多雲天氣，白天高溫可達30度或以上。（資料照）

中央氣象署預報，今、明（9日、10日）兩天台灣各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，晴時多雲天氣將持續至下週二（14日），之後微弱鋒面接連通過，以及東北季風影響，帶來局部降雨；熱帶系統預估24小時內增強為第4號颱風「辛樂克」，有機會增強至強颱下限，目前評估對台灣無影響。

天氣風險分析師薛皓天今天上午在臉書貼文中表示，今天至下週二台灣各地為晴時多雲天氣，白天高溫可達30度或以上，中部以南地區局部有33至35度機會，台東地區也有較高溫發生，午後局部有短暫陣雨機會，夜間清晨各地降溫明顯，預估局部有10至15度溫差出現。下週二晚間鋒面通過台灣，北部及東部在下週二晚間局部有短暫陣雨。

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薛皓天說，下週三（15日）東北季風影響，北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，西半部大致為晴到多雲天氣，午後北部、東部、西部近山區及各地山區有短暫陣雨機會。氣溫方面，中北部及宜花高溫約23至26度，苗栗以南及台東高溫約27至31度，南部內陸地區有30至33度高溫機會，夜間清晨中部以南降溫明顯，預估局部有10度左右溫差出現。

薛皓天分析，下週四（16日）僅東半部為多雲天氣，其餘地區轉晴到多雲天氣，午後局部有短暫陣雨，山區有雷雨機會。氣溫方面，中北部及宜花高溫略回升，高溫約25至29度，其餘地區高溫約28至32度，夜間清晨各地降溫明顯，預估局部有10度左右溫差出現。

薛皓天指出，下週五（17日）微弱鋒面通過，東北季風增強，北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，苗栗以北為多雲偶短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲，午後各地局部有短暫陣雨。氣溫方面，中北部及宜花高溫約23至26度，其餘地區高溫約27至31度，夜間清晨中部以南降溫明顯，預估局部有10度左右溫差出現。

薛皓天表示，目前位於關島附近有熱帶性低氣壓TD04形成，將持續向西增強，預估24小時內將增強為今年第4號颱風「辛樂克」，其強度有機會增強至中颱上限或強颱下限，且整體環流系統大，預估下週四路徑逐漸北轉，下週末颱風會轉東北移動，且強度漸減弱，對台灣距離甚遠，無直接影響機會，不過仍要持續觀察。

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