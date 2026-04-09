北市週日路跑活動15處交管 新生高架道路入列

「2026 TS WOMEN RUN」週日（12）開跑路線圖。（交大提供）

「2026 TS WOMEN RUN」週日（12）開跑，台北市警察局交通警察大隊今（9）公布，包括市府路（松高路至松壽路）、新生高架道路全線入出口匝道、麥帥一橋機慢車道往市區方向等路段，將進行時段性交通管制，禁止車輛通行。路跑活動管制期間，提醒用路人提前改道，留意收聽警察廣播電台路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導。

交大說明「改道動線」，欲穿越仁愛路往北（南）車輛，改走林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道；新生高架道路車流，改走新生北路平面車道、中山北路。北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛，改走北安路東往西內側1線調撥車道；明水路、樂群一路西往東車流，改走北安路、樂群二路。麥帥一橋機慢車道車輛，改走麥帥一橋快車道。

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【15處管制路段與時間】

•市府路（松高路至松壽路）：0點至7點半管制全線車道。

•信義一號道路：5點至7點管制全線車道。

•仁愛路（逸仙路至林森南路）：5點20分至7點半管制中央快車道及公車專用道。

•建國高架道路：5點20分至6點40分管制仁愛路出口匝道。

•金山南路（仁愛路至濟南路）：5點20分至7點半管制南往北內側2線車道；5點50分至7點半管制北往南全線車道。

•新生高架道路：4點至8點半管制全線各入出口匝道。

•濱江街（新生北路至基10號水門）：6點至8點管制西往東內側2線車道。

•中山橋：5點半至7點管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

•北安路（北安匝道至明水路）：5點半至7點50分管制西往東全線車道。

•明水路（北安路至樂群一路）：5點半至7點50分管制西往東全線車道。

•樂群一路（明水路至敬業三路）：5點半至7點50分管制西往東全線車道。

•大直橋明水路匝道：5點半至7點50分管制該匝道出口。

•基8、9、10號疏散門：5點至10點管制車輛進入。

•基16號疏散門：5點至8點管制車輛進入。

•麥帥一橋：5點半至8點40分管制機慢車道（往市區方向）。

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