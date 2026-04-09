為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市週日路跑活動15處交管 新生高架道路入列

    2026/04/09 09:07 記者董冠怡／台北報導
    「2026 TS WOMEN RUN」週日（12）開跑路線圖。（交大提供）

    「2026 TS WOMEN RUN」週日（12）開跑路線圖。（交大提供）

    「2026 TS WOMEN RUN」週日（12）開跑，台北市警察局交通警察大隊今（9）公布，包括市府路（松高路至松壽路）、新生高架道路全線入出口匝道、麥帥一橋機慢車道往市區方向等路段，將進行時段性交通管制，禁止車輛通行。路跑活動管制期間，提醒用路人提前改道，留意收聽警察廣播電台路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導。

    交大說明「改道動線」，欲穿越仁愛路往北（南）車輛，改走林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道；新生高架道路車流，改走新生北路平面車道、中山北路。北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛，改走北安路東往西內側1線調撥車道；明水路、樂群一路西往東車流，改走北安路、樂群二路。麥帥一橋機慢車道車輛，改走麥帥一橋快車道。

    【15處管制路段與時間】

    •市府路（松高路至松壽路）：0點至7點半管制全線車道。

    •信義一號道路：5點至7點管制全線車道。

    •仁愛路（逸仙路至林森南路）：5點20分至7點半管制中央快車道及公車專用道。

    •建國高架道路：5點20分至6點40分管制仁愛路出口匝道。

    •金山南路（仁愛路至濟南路）：5點20分至7點半管制南往北內側2線車道；5點50分至7點半管制北往南全線車道。

    •新生高架道路：4點至8點半管制全線各入出口匝道。

    •濱江街（新生北路至基10號水門）：6點至8點管制西往東內側2線車道。

    •中山橋：5點半至7點管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

    •北安路（北安匝道至明水路）：5點半至7點50分管制西往東全線車道。

    •明水路（北安路至樂群一路）：5點半至7點50分管制西往東全線車道。

    •樂群一路（明水路至敬業三路）：5點半至7點50分管制西往東全線車道。

    •大直橋明水路匝道：5點半至7點50分管制該匝道出口。

    •基8、9、10號疏散門：5點至10點管制車輛進入。

    •基16號疏散門：5點至8點管制車輛進入。

    •麥帥一橋：5點半至8點40分管制機慢車道（往市區方向）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播