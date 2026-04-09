澎湖南端海岸線出現大量廢棄物 澎湖縣保局展開稽查清運

澎湖縣政府環保局針對澎南垃圾堆置，展開稽查及清運工作。（澎湖縣政府環保局提供）

澎湖觀光旺季即將到來，但美麗海岸線卻出現大量廢棄物堆置，澎湖縣環境保護局針對山水、鎖港一帶髒亂熱點，啟動非法傾棄廢棄物專案稽查及清運作業，經由破袋檢查已掌握相關行為人，將依《廢棄物清理法》告發裁處。

澎湖縣政府環保局表示，少數民眾貪圖一時方便，將家庭垃圾任意棄置於偏僻道路或草叢，不僅影響景觀，亦對環境衛生造成危害，相關行為已涉及違法，透過破袋檢查已掌握相關證據，將陸續開單告發。

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環保局進一步指出，民眾若隨意棄置一般廢棄物，將依《廢棄物清理法》第27條規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰；事業單位未依規定清除、處理事業廢棄物者，依同法第28條及第52條規定，最高可處300萬元罰鍰，並得按次處罰。倘經查屬任意棄置有害事業廢棄物，或涉及未經許可提供土地堆置、回填廢棄物等情節重大情形，將依同法第46條規定移送司法機關偵辦，依法追究刑事責任。

另外，環保局已於相關髒亂點設置警示告示牌，加強宣導與嚇阻效果，並呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護澎湖整潔優質的生活環境，並還給美麗海岸線原本潔淨面貌。

一袋袋垃圾清運出來，環保局破袋檢查開單告發。（澎湖縣政府環保局提供）

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