估百萬香客湧北港！白沙屯媽祖進香交管出爐 封閉路段看過來

白沙屯媽祖進香16日抵達北港朝天宮，預估將湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香北港，預計16日中午抵達朝天宮，地方估將迎來百萬人潮。因應屆時龐大車流及人潮，北港警分局公布相關交通管制措施。警方表示，屆時將啟動3階段交管，如封閉道路、管制道路、禁止停車等方面，呼籲民眾配合相關措施。

白沙屯媽祖將在12日起駕前往北港朝天宮，預計16日中午抵達，目前報名進香人數已超過45萬人，預計16日當天有大量香客湧入。

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北港警分局表示，本次交通管制分三階段實施，第一階段自4月15日18點起4月17日凌晨4時，將封閉北港鎮中正路（義民路至中山路段）及華勝路391巷部分路段。第二階段，4月16日6至16時，擴大管制至主要聯外道路及市區核心區域，並針對北港大橋實施車流改道，第三，則從16日16時至17日4時，在市區周邊實施交通管制。

分局長張舒喻指出，停車管理方面，13日6時至4月18日18時，多處重要道路全面禁止路邊停車，包括華南路、河堤道路、164縣道、民樂路、文仁路及媽祖大橋等路段，以維持交通順暢及緊急救援動線，更全面加強交通疏導、護轎及安全維護勤務，並全程錄影蒐證，防範衝突及推擠情形發生。

警方指出，至於當天為平日，民眾有接送孩子上下學、上班等需求，當地民眾可出示學生證、身分證等相關證件證明，即可通行，呼籲民眾配合相關措施，相關交通管制也都會適時做出滾動式調整。

白沙屯媽祖進香16日抵達北港朝天宮，預估將湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

北港警分局召開會議後，16日將祭出三階段交管措施。（圖由北港警分局提供）

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