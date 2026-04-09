數位面試導入VR實境 朴子就業中心4/11徵才釋900職缺

朴子就業中心舉辦徵才活動，規劃VR實境體驗。（圖由朴子就業中心提供）

嘉義縣嘉義科學園區、馬稠後產業園區等聚落成形，嘉義地區人力需求迎來新高峰，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心將於4月11日（六）上午10點至下午2點，在棒棒積木飯店賀采廳舉辦「2026智慧薪城 幸福嘉乘」徵才活動，集結25家標竿企業，釋出逾900個優質職缺，並以「智慧職涯、科技體驗」為主題，規劃VR實境體驗、職涯諮詢、履歷健診及企業說明會。

朴子就業中心表示，參與廠商包含聯亞科技、南亞塑膠、台灣必成（台塑集團）等科技大廠，以及長榮文苑酒店、棒棒積木飯店等在地知名企業，為提升媒合效率，活動全面採用「台灣就業通」系統進行無紙化媒合，優化求職體驗。現場貼心提供免費拍貼機、視障按摩與DIY手作活動，讓求職者放鬆心情，也鼓勵民眾4月9日前至台灣就業通註冊會員並完成活動報名，即可獲得「通關首發禮」；現場參加面試，還可參與家電大獎抽獎活動。

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活動首創「外國人才一站式服務」，橫向連結勞動部「直接聘僱聯合服務中心」、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站及嘉義縣移工諮詢服務中心等單位，提供法令申辦諮詢、勞動權益保障、多語通譯及在地關懷等一站式服務，協助移工與新住民安心就業。

朴子就業中心主任張春美表示，徵才活動是求職媒合平台，更深度整合產業趨勢與數位科技資源，期望透過多元創新的規劃，讓求職者「一次到位」對接未來職場，也讓企業「即時補足」人力需求，更多活動資訊可上網站查詢或洽詢中心專線05-3621632。

嘉義地區人力需求增長。（圖由朴子就業中心提供）

朴子就業中心4月11日舉辦徵才活動。（圖由朴子就業中心提供）

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