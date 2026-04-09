為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好消息！集水區連下6天雨 鯉魚潭水庫1天又增261萬噸

    2026/04/09 08:41 記者陳建志／台中報導
    鯉魚潭水庫集水區連續6天下雨，蓄水量今天已經回升到4599萬噸，為水情帶來好消息。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

    鯉魚潭水庫集水區連續6天下雨，蓄水量今天已經回升到4599萬噸，為水情帶來好消息。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

    台灣西半部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基等水庫蓄水量持續下探，其中鯉魚潭水庫更是跌破3成，所幸此波鋒面帶來降雨，昨天集水區又降下18.5公厘雨量，已經是連6天降雨，在集水區持續進水下，1天蓄水又增加261萬噸，今天上午7點，蓄水率達39.7%，蓄水量也回升到4599萬噸，為水情帶來好消息。

    去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，讓水庫止跌回升。

    此波春雨，從4月3日起，已經連續6天在集水區降雨，昨天又降下18.5公厘的雨量，6天共降下279.4公厘的雨量，讓水庫蓄水持續增加，在集水區持續進水下，蓄水1天又增加261萬噸，今天上午7點，蓄水率回升到39.7%，蓄水量達4599萬噸，預計蓄水率今天將回升突破4成。

    統計近6天，鯉魚潭水庫蓄水猛增1594萬噸，水位也從272.1公尺，回升到今天的279.5公尺，上升了7.4公尺，為水情帶來好消息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播