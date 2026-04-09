好消息！集水區連下6天雨 鯉魚潭水庫1天又增261萬噸

鯉魚潭水庫集水區連續6天下雨，蓄水量今天已經回升到4599萬噸，為水情帶來好消息。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣西半部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基等水庫蓄水量持續下探，其中鯉魚潭水庫更是跌破3成，所幸此波鋒面帶來降雨，昨天集水區又降下18.5公厘雨量，已經是連6天降雨，在集水區持續進水下，1天蓄水又增加261萬噸，今天上午7點，蓄水率達39.7%，蓄水量也回升到4599萬噸，為水情帶來好消息。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，讓水庫止跌回升。

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此波春雨，從4月3日起，已經連續6天在集水區降雨，昨天又降下18.5公厘的雨量，6天共降下279.4公厘的雨量，讓水庫蓄水持續增加，在集水區持續進水下，蓄水1天又增加261萬噸，今天上午7點，蓄水率回升到39.7%，蓄水量達4599萬噸，預計蓄水率今天將回升突破4成。

統計近6天，鯉魚潭水庫蓄水猛增1594萬噸，水位也從272.1公尺，回升到今天的279.5公尺，上升了7.4公尺，為水情帶來好消息。

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