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    首頁 > 生活

    苗栗豪雨釀農損！後龍西瓜香瓜列現金救助 農田流失埋沒有補助

    2026/04/09 08:33 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，造成農損，農業部公告後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，今（9）日起到22日受理申請。（縣府提供）

    苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，造成農損，農業部公告後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，今（9）日起到22日受理申請。（縣府提供）

    苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，造成農損，農業部公告後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，今（9）日起到22日受理申請，西瓜每公頃救助6萬4000元、香瓜每公頃救助8萬元。另，全縣「農田流失、埋沒」災害現金救助也同步受理申請，每戶農田受災面積達0.05公頃以上者，流失每公頃救助最高10萬元、埋沒每公頃最高5萬元。

    暴雨過後，縣府勘查農業災損，統計後龍鎮西瓜栽種面積約100公頃，其中已有50公頃受災，災損達50％，香瓜栽種面積約20公頃，因瓜苗泡水幾乎全數滅頂，災損高達100％，報請農業部爭取農業天然災害救濟。

    農業部農糧署昨公告，後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，今（9）日起到22日受理申請，西瓜每公頃救助6萬4000元、香瓜每公頃救助8萬元。請受災農友逕向後龍鎮公所提出。

    另，暴雨致使縣內多處農地淹水致農田流失或遭土石埋沒，影響後續耕作。縣府也公告開辦4月上旬全縣豪雨流失及埋沒受災救助，救助標準為每戶農田受災面積應達0.05公頃以上，流失每0.01公頃發給1000元、埋沒每0.01公頃發給500元，流失每公頃救助最高10萬元、埋沒每公頃最高5萬元。

    農業處表示，受理時間自9日起至22日止，請符合救助對象之農民於期限內至土地所在地公所申請。

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