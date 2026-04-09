搶攻國旅！「搭高鐵遊雲林」套裝行程上線 2日遊最低價2160元

拚觀光，雲林縣府與高鐵合作推出搭高鐵遊雲林的套裝行程。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府觀光行銷再升級，攜手台灣高鐵與雲林縣不動產開發商業同業公會跨域合作，整合交通、產業與活動資源，推出搭高鐵遊雲林的套裝行程，2日自由行，含台北到雲林來回高鐵車票、入住飯店一晚的費用，一人最低價2160元起，且消費滿500元還能參加抽獎。

雲林縣府文化觀光處長謝明璇表示，高鐵已成國人南北往返、假期旅遊最仰賴的交通工具，推動雲林觀光，今年最大亮點是把高鐵納入旅遊產品設計，與高鐵公司合作推出搭高鐵遊雲林套裝行程，讓遊客能更便利深入探索雲林，從高鐵出發輕鬆串遊雲林山海線。

請繼續往下閱讀...

謝明璇指出，目前已推出多款套裝行程，包括入住雲林朝聖酒店的2日自由行，結合瑞春醬油、土庫老街與千巧谷牛樂園牧場的一日遊，及入住劍湖山渡假大飯店的深度行程，透過套裝設計，讓旅客不需煩惱交通規劃，即可暢遊雲林多元景點，提升旅遊便利性與深度體驗。

謝明璇說，「2026與神同行遊雲林滿額500抽好禮」活動開跑了，11月30日前只要在雲林消費累計滿500元即可獲得1組抽獎序號，累積越多中獎機會越高。

縣府表示，期盼透過交通串聯、產業參與與活動推廣三管齊下，讓遊客能更便利探索雲林，進一步吸引更多國旅人潮走進雲林，帶動地方觀光與消費動能，搭高鐵遊雲林的套裝行程可上「高鐵假期專區」查詢，與神同行遊雲林滿額500抽豪禮可至活動官網查詢或上慢遊雲林官網。

雲林縣府與高鐵跨域合作推出搭高鐵遊雲林套裝行程，圖為口湖成龍濕地國際藝術村。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府與高鐵跨域合作推出搭高鐵遊雲林套裝行程，圖為草嶺石壁森林療癒基地。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法