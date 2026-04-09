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    首頁 > 生活

    大甲媽遶境拚連4年零衝突 彰警柔道8段林世明率40高手維安

    2026/04/09 08:24 記者湯世名／彰化報導
    大甲媽遶境由彰化縣警局「機動應變隊」隊長林世明（右）領軍維安。 （資料照）

    大甲媽遶境由彰化縣警局「機動應變隊」隊長林世明（右）領軍維安。 （資料照）

    大甲鎮瀾宮媽祖將於17日起駕，由於連3年遶境彰化縣未發生暴力衝突，縣警局有「鐵拳部隊」稱號的機動應變隊今年將再度出馬，由柔道8段的訓練科長林世明率40名柔道教官出馬，打擊尋釁滋事分子，遏阻暴力行為，力拚連4年不打架，讓遶境活動和平圓滿進行。

    今年大甲媽17日起駕，預計18日下午經由大度橋進入彰化市，易發生搶轎打架的衝突地點有彰化市民生地下道、員林與北斗等處，返程潛在衝突地點則是彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路與中山路等。

    縣警局規劃部署大批警力嚴防打架衝突，其中「機動應變隊」由縣警局訓練科長林世明率40名柔道高手護轎；柔道8段的前世界盃國手林世明，去年6月還代表警政署參加在美國舉辦的世界警消運動會，勇奪3金1銅，為台灣爭取榮耀。

    去年大甲媽南下遶境通過彰化縣，在刑警大隊、警分局與「機動應變隊」維安之下，將數起推擠迅速壓制，澆息可能衍生擴大的衝突，尤以「機動應變隊」在隊長林世明領軍下，40名教官緊跟在大甲媽鑾轎四周，肩負起護轎的重責大任；大甲媽遶境彰化3年來都未曾發生打架衝突，今年大甲媽遶境，「機動應變隊」再度肩負起維安重任。

    縣警局訓練科長林世明為柔道8段高手，早年曾是台灣柔道代表團成員之一，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄保持多年，才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運金牌得主的韓將李璟根，紀錄輝煌。

    大甲媽遶境彰化縣，縣警局「機動應變隊」出馬已連3年未打架。 （資料照）

    大甲媽遶境彰化縣，縣警局「機動應變隊」出馬已連3年未打架。 （資料照）

    彰化縣警局「機動應變隊」由40名柔道高手組成，陣仗浩大。 （資料照）

    彰化縣警局「機動應變隊」由40名柔道高手組成，陣仗浩大。 （資料照）

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