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    首頁 > 生活

    跟著大甲媽不怕餓！沿途點心拿不完 顏清標笑稱信眾有「兩個肚子」

    2026/04/09 08:14 記者張軒哲／台中報導
    鎮瀾宮董事長顏清標預估大甲媽祖遶境人數會較去年增加。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標預估大甲媽祖遶境人數會較去年增加。（記者張軒哲攝）

    白沙屯拱天宮媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境分別於4月12日、17日出發，本週起海線兩大宮廟陸續湧入人潮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標預估遶境人數會較去年增加，顏清標說，今年遶境主題是「善」，大甲媽的善念讓大家聚在一起，點心攤非常豐盛，跟著大甲媽祖遶境，不怕會餓到。

    顏清標表示，大甲媽的參與者，都是自發性地主動過來。有的甚至是全家大小、帶著阿公或阿祖，領著孫子、小孩，全家人一起參與，有些人因為要上班沒辦法全程參加，但下班後他們也會回來參與。跟著大甲媽出巡，不用擔心會肚子餓，「你會有兩個肚子」，完全不用擔心吃不飽。大甲媽的善念讓大家聚在一起，大家彼此互不相識，卻準備了這麼多點心，準備的東西都非常好，像是當季的水果，有什麼就拿什麼出來，「你累了，他們馬上遞上飲料，腳痠了，他們還會幫忙按摩」。

    大甲媽遶境，大家常開玩笑說，只要不變胖就好，因為一路上都有人請客。所以說，這是一件很有意義的事，大家一起參與。不過，大家吃得下的就吃，吃不下的也不要浪費，把福分留給後面的人。

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