恐塞爆！台中漢神洲際4/10開幕 周邊交通管制、捷運站免費接駁

台中洲際棒球場旁的漢神洲際購物廣場將於4月10開幕。（資料照，記者蔡淑媛攝）

台中漢神洲際購物廣場將明（10）日開幕，預料將引來人潮車潮，為紓解車潮，市府交通局與警察局針對崇德路、環中路等周邊幹道實施管制，若停車場達9成滿即啟動進場控管，而漢神洲際購物廣場並提供捷運松竹站與文心崇德站的免費接駁專車，愛嘗鮮的民眾可多加利用前往，不要塞在車陣反而影響逛新百貨公司的心情。

台中市交通局長葉昭甫表示，漢神洲際購物廣場緊鄰環中路及崇德路，皆為台中市重要交通幹道，開幕營運後，將吸引來自各地的觀光、消費人潮前往。警察局、交通局等相關單位均嚴陣以待，透過事前充分的研議討論，規劃紓解交通方案。

請繼續往下閱讀...

市府針對漢神洲際購物廣場周邊包含環中路、崇德十九路及崇德路等重要路口及路段，平日即視車流頻繁重要幹道，規劃設置轉向或分向的管制措施；當停車場達到9成滿位，以及車輛出現溢流回堵時，也會進行進場管制，並禁止車輛排隊等候進場。

此外，漢神洲際購物廣場與洲際棒球場相近，未來若遇球賽活動，將可能與商場人潮疊加，交通局與警察局等相關單位亦有規劃相關交通疏導措施，嚴陣以待，以強化整體疏運能力為目標，並會持續滾動檢討。

另業者為鼓勵消費者多多搭乘大眾運輸，提供相關優惠方案，並規劃捷運松竹站及文心崇德站至購物廣場的2條接駁專車路線，期透過大眾運輸疏運，以減少進入購物廣場的車輛數。

市府並建議民眾可事先下載「台中交通網APP」，事先查詢停車場剩餘車位資訊，或是搭乘市區公車前往，省時、省錢、環保又輕鬆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法