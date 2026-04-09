輕颱「辛樂克」恐生成！今各地晴到多雲 午後山區零星陣雨

中央氣象署表示，今天水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。（資料照）

首次上稿 06:35

更新時間 06:40

中央氣象署表示，今天（9日）水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地高溫約27至31度，中午前後紫外線偏強，可達過量等級。清晨稍涼，各地低溫為21到23度，日夜溫差較大。

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氣象署指出，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，朝西北西方向前進，未來有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」昨天（8日）晚間指出，熱帶性低氣壓即將形成第4號颱風「辛樂克」，依目前資料來看，後期北轉、再轉東北「拋物線走法」機率最高，要靠近台灣、日本的機率很低。

離島天氣方面，澎湖晴到多雲，23至28度；金門晴到多雲，18至25度；馬祖晴到多雲，16至23度。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署今天清晨5時55分發布濃霧特報稱，今天金門、馬祖及清晨西半部地區有低雲或局部霧影響能見度，桃園、新竹、苗栗、台中、台南已出現能見度不足200公尺現象，嘉義亦有能見度較低情形。

氣象署預報，明天（10日）至下週一（13日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨；週六（11日）桃園以北及東北部地區亦有零星短暫陣雨。

下週二（14日）鋒面接近北部海面，北部、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下週三（15日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 - 36 25 - 35 28 - 33 25 - 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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