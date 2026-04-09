04/09 各報重點新聞一覽

美伊協議停火，台灣中油董事長方振仁昨表示，中油有一艘原油輪已裝船、約200萬桶，將會排隊出貨、運抵台灣。（記者塗建榮攝）

自由時報

美伊停火兩週 重啟荷姆茲海峽 200萬桶原油 裝船將運台

美國總統川普宣布與伊朗達成為期二週的停火協議，並立即且安全重啟荷姆茲海峽。台灣中油董事長方振仁昨表示，中油有一艘原油輪已裝船、約二〇〇萬桶，將會排隊出貨、運抵台灣；另中油也洽談自紅海、阿曼出口的四艘油輪，四月中啟運、估五月起陸續抵台，合計共八〇〇萬桶原油可供應。

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狠撈4億 害15萬戶用污水 黑心商毒害基隆河 28人起訴

基隆地檢署偵辦去年十一月引發基隆、汐止約十五萬用戶恐慌的自來水油污案，查出領有乙級廢棄物清理許可的「將誠」公司負責人游侑梵，以「假清運、真偷排」手法，將分離後未經處理、含有害物質的船舶廢水排入基隆河，更將分離後的廢油賣給滿進、巨鎮及台清等公司，累計五年獲取不法利益達四億二九七萬餘元，昨天將游侑梵等廿八人與四家公司依涉犯廢棄物清理法等罪起訴，並聲請法院沒收游等人已被扣押共三億五二二萬餘元財產與犯罪工具。

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1年洗出8226門號 綁社群帳號賣詐團 74人遭詐8千萬 警逮12嫌

台中市詹姓男子利用電信門號「短期換號」特性，號召親友與同夥大量申辦門號，再綁定社群帳號轉售給詐騙集團，短短一年「洗出」八二二六個人頭門號、二六四二個LINE帳號，成為假投資詐騙背後重要供應鏈，間接造成被害人財損八千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心三波收網逮捕十二人到案，檢方近日陸續偵結起訴。

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聯合報

鄭麗文拜謁中山陵提「中華民國」 盼種下和平的種子

國民黨主席鄭麗文一行昨天上午前往南京中山陵拜謁，祭文以「民國」紀年開頭，公開談話時數度哽咽，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。鄭麗文並指，時隔廿一年後再度來到中山陵，希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹的庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。

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各稱勝利…美伊停火兩周 展開談判

美國和伊朗宣布停火兩周展開談判，並計畫重新開放能源運輸要道荷莫茲海峽。這項由巴基斯坦斡旋的停火協議，讓美伊雙方都自稱勝利。

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中國時報

美伊停火2周 10日談判

美國與伊朗達成為期2周的停火！美國總統川普於美東時間7日晚上6時32分在「真相社群」（Truth Social）社交平台發文，宣布美國暫停原定對伊朗的襲擊，距離他對伊朗「最後通牒」期限，只剩90分鐘。美伊雙方宣布，10日起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德談判。對於荷莫茲海峽的管理，川普最新的說法是考慮與伊朗成立「合資企業」，在荷莫茲海峽設立收費站。

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鄭麗文：日本帝國主義大刀 劈傷兩岸

國民黨主席鄭麗文8日在中山陵完成謁陵儀式後，她站在廣場階梯前，向群眾發表談話，廣場的牌樓上有國父孫中山墨寶「博愛」兩字。鄭麗文說，日本帝國主義劈開的兩岸傷口，至今無法癒合，但人民遭受的痛苦，不只是外部帝國主義，有很多來自內部的自相殘殺；她罕見地提及藍營避諱的二二八、白色恐怖議題，解釋其主因是國共內鬥的陰影。最後，鄭麗文期許為兩岸的中國人、為所有人類種下和平的種子，讓後代子孫都能追尋人生夢想。

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「將誠」負責人游侑梵，以「假清運、真偷排」手法，將有害廢水排入基隆河狠撈4億，基隆地檢署昨起訴游男等28人。﹛資料照）

台中市詹姓男子利用電信門號「短期換號」特性，短短一年「洗出」8226個人頭門號、2642個LINE帳號，成為假投資詐騙背後重要供應鏈。（警方提供）

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