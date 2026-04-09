下週二前熱如盛夏恐破36度！專家：辛樂克颱風最快週五生成

吳德榮表示，關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨日20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。（圖擷自氣象署）

氣象專家指出，今日台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，今明高溫恐達35、36度以上，預估到下週二連日高溫炎熱。而在關島東南方海面的熱帶性低氣壓，預估最快於明天或週六就會增強為今年第4號颱風「辛樂克」，雖然對台灣無直接影響，但下週二至下下週日若有前往東北部或東部外海海域附近活動的民眾，要特別注意出海安全。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前位於關島東南方低緯度海面上，熱帶性低氣壓（TD04）正逐漸發展當中。根據美國聯合颱風警報中心最新預報顯示，TD04中心正位於一個低垂直風切（10-15節）海域內，環境海面溫度較高（約攝氏29至30度）；加上低層環流中心以東有一個點源，並伴有中等強度的向極地外流。初步評估在各項合宜再增強與發展的條件下，TD04非常有機會在本週五至週六增強為今年第4號颱風「辛樂克」。

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「林老師氣象站」說明，由於環境駛流場的導引下，未來行進路徑以拋物線方式轉向日本南方外海遠離最有可能，對我台灣並無直接影響。不過，還是要提醒叮嚀，在14日至19日（下週二至下下週日）期間，若有安排於台灣東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全（局部強風、大浪）。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在18至22度，今日起至下週二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。今日北台高溫達32度、全台最高氣溫達35度以上；明日更高、台北測站在35度左右，全台最高氣溫將達36度以上。

吳德榮表示，下週三至週六微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北台灣，影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。

吳德榮提到，關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨日20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。歐 、美系集模式皆模擬大迴轉的路徑，轉向位置雖有差異，但皆距台灣相當遠、與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

「林老師氣象站」指出，目前位於關島東南方低緯度海面上的熱帶性低氣壓（TD04）正逐漸發展當中，初步評估在各項合宜再增強與發展的條件下，TD04非常有機會在本週五至週六增強為今年第4號颱風「辛樂克」。（圖擷自臉書）

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