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    首頁 > 生活

    台中40年聖華宮餐廳結束營業 饕客撲空嘆「又關了一盞老燈」

    2026/04/09 05:47 記者黃旭磊／台中報導
    台中老字號聖華宮素菜餐廳結束營業。（記者黃旭磊攝）

    台中老字號聖華宮素菜餐廳結束營業。（記者黃旭磊攝）

    台中聖華宮（聖華宮素菜餐廳）創立於1981年，有民眾帶父母前往卻發現鐵門深鎖關門多日，業者證實「燈熄了......40年，謝謝」，饕客感嘆，包括超過50年的醉春園等餐廳，陸續因租金壓力而熄燈，呼籲市府正視租金高漲現況，保留「老味道」。

    清明連假後有不少國外回台民眾，趕到大墩七街要找聖華宮吃素食，未料鐵門深鎖，徐女士說，姊姊30多年前在民權路聖華宮辦婚宴，弟弟18年前在大雅路聖華宮辦婚禮，餐廳陪伴家人度過重要時光，真是滿滿回憶。

    聖華宮於1981創立在台中市民權路，是素食界老品牌，40年來陸續搬往五權路、美術館對面、大雅路，直到2021年從中清路搬至文心森林公園旁，店家在今年2月28日拉下鐵門，發表感人宣言稱「燈熄了，但我們心中的那盞燈，還亮著，40年，謝謝。」

    南屯區張姓饕客表示，醉春園在今年2月28日，跟聖華宮同日熄燈落幕，四維自助餐廳經營超過50年，超過25年的北屯區水舞饌、西區珍來拉麵陸續停業，台中老味道的燈一盞盞地關，呼籲市府正視租金高漲現況。

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