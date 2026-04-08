滯留金門機場旅客清空 最後一班軍機23:03起飛

金門機場最後一班軍機起飛，滯留旅客全數清光光。（民眾提供）

金門機場最後一班飛機在國防部支援軍機11點03分離場，將最後53名旅客送返台北，連日來霧鎖金門滯留旅客清光光，為一整天的疏運任務畫下圓滿句點。

金門航空站統計，4月8日到站43班次，載客3357人，載客率91.52％；離站43班次，載客3680人，載客率100.33％（含嬰兒13名）；合計全天班機86班次，載客7037人，載客率95.92％。

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為疏運旅客，立榮航空加開金、北航班1架次，華信航空加開金、中1架次，共計2架次。

另外，在啟動「C計畫」軍機疏運部分7架次，共疏運旅客471人，包括往台北疏運軍機5架次，載客330人；往高雄疏運軍機2架次，載客140人。

金門航空站說，現場無滯留旅客，全天無班機取消、無班機回航。

金門機場白天很忙碌，軍機接連支援載客。（記者吳正庭攝）

金門機場白天很忙碌，民航機、軍機都增班支援載客。（記者吳正庭攝）

國軍啟動軍機支援金門載客。（記者吳正庭攝）

金門機場白天很忙碌，軍機接連進場支援載客。（記者吳正庭攝）

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