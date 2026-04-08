金門官窯藝師「書以入瓷」成果展 36件作品機場亮相

金門陶瓷廠「書以入瓷」藝品班書法成果展即日起在金門航空站藝文走廊展至五月三十一日。（記者吳正庭攝）

金門陶瓷廠「書以入瓷」藝品班書法成果展今天在金門航空站藝文走廊登場，筆墨意境融入瓷土創作，有廠內48年資歷洪壽森在內的10位藝師、36件陶瓷作品，即日起展出到5月31日。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，金門機場是國門之一，也是金門離島文化的入口，期盼展覽不僅發揮文化走進生活的功能，更能讓金門的品牌價值被更多人看見。

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「書以入瓷」策展人吳惠民引用法國野獸派畫家馬蒂斯（Henri Matisse）名言「創作需要勇氣」，認為這次展覽表現的創造力「還不夠」；他說，藝術創作除了勇氣，更需要適當的機會與展示空間，期盼展覽引起更多人共鳴。

交通部民航局金門航空站組長洪英智、駐站商店龍頭的聖祖股份有限公司總經理陳緣姿也到場共襄盛舉。

金門陶瓷廠廠長林蔚尚說，這是陶瓷廠為廠內藝師開設的藝品班書法研習，從基礎筆法、結構練習到藝術鑑賞逐步扎根，歷時近1年，希望幫助同仁從書法、畫工得到啟發，讓創作更上一層樓。他說，希望幫同仁「築夢」，讓線上的工作人員不只是匠師，還能展現更多元、更好的一面。

陶瓷廠說，藝師將筆墨線條轉化於器物，透過釉色流動與燒製變化，使書法不再侷限於紙本，可以利用立體陶瓷呈現不同的層次，展現更豐富的視覺變化，也讓觀者感受「書以入瓷、以瓷載道」的獨特美感。

金門航空站統計，去年客運量約215萬人次，平均每天將近6000人次進出；旅客反映，藝文走廊若能善加利用，就是金門最好的「櫥窗」，但從連日機場每天約2000、3000人次搭機幾乎必經該地，似乎很難吸引過往旅客目光。

金門陶瓷廠「書以入瓷」藝品班書法成果展在金門航空站藝文走廊登場，廠內48年資歷洪壽森也應邀擔任個人作品解說。（記者吳正庭攝）

金門陶瓷廠「書以入瓷」藝品班書法成果展中，以蝴蝶相疊，取諧音「福疊」。（記者吳正庭攝）

金門陶瓷廠「書以入瓷」藝品班書法成果展在金門航空站登場，也吸引藝文界人士進場。（記者吳正庭攝）

金門陶瓷廠「書以入瓷」藝品班書法成果登場，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（前排左四）、金門航空站組長洪英智（前排右四）、聖祖公司總經理陳緣姿（前排左五）等均到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

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