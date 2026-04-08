風切聲擾民有解！淡江大橋欄杆加裝消音膠條 4月中完工降噪

淡江大橋附近居民反映，只要吹起東北風，就會出現低頻嗡鳴聲，影響日常生活與居住品質。（新北市議員鄭宇恩提供）

新北市淡水、八里居民期待已久的淡江大橋今年5月通車，不過近來有居民反映，只要吹起東北風，橋附近就會出現低頻嗡鳴聲，居民長期飽受「魔音穿耳」之苦，甚至引發嚴重睡眠困擾。議員鄭宇恩今（8）日發文捎來好消息，公路局已承諾於淡江大橋人行道欄杆全面加裝消音膠條，目前首波測試成效顯著，整體工程預計4月中旬完工。

鄭宇恩晚間在臉書發文指出，淡江大橋風切噪音一直困擾周邊居民，在與新北市長參選人、立委蘇巧慧多次會勘、協助下，今日收到公路局回覆進度，指於1月接獲居民反映風切噪音後，初步研判應與風向及風速造成欄杆共振有關，經淡江大學風工程研究中心試驗結果顯示，當風速約達5.6m/s以上，且風向與欄杆夾角處於特定範圍時，即會產生明顯風切聲。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩表示，為了降低風切聲，公路局承諾將在淡江大橋人行道欄杆加裝消音膠條，並優先施作東北季風影響較明顯區段，工程預計於4月中旬完成。目前已完成的部分，經測試真的可有效降低噪音影響。希望八里沿岸居民能早日睡個好覺，也特別感謝會做事、有效率的蘇巧慧團隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法