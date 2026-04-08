週四全台晴朗變熱 高溫飆31度 4號颱「辛樂克」最快明生成

週四各地天氣晴朗穩定。（資料照）

週四各地天氣晴朗穩定，午後各山區有零星短暫陣雨的機率；溫度方面，高溫普遍來到29至31度，低溫為21到23度，日夜溫差較大，需注意溫度的變化適時調整穿著。

另日本氣象廳今晚發布的最新訊息，菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，最快24小時內可能增強為今年第4號「辛樂克」颱風，但對台灣影響偏低。

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中央氣象署預報，週四環境轉吹偏南風，各地天氣晴朗穩定；降雨方面，因熱力作用，午後各山區有零星短暫陣雨的機率。

溫度方面，高溫普遍來到29至31度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖悶熱，且近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，而各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，需注意溫度的變化適時調整穿著。

氣象署提醒，明天金門、馬祖及清晨西半部地區有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意安全並留意航班資訊。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四至下週一各地大致為晴到多雲的天氣型態，這段期間白天氣溫普遍偏高，北部、東北部地區高溫約28至33度，中部地區約29至32度，南部地區可達33度或以上。

紫外線指數方面，台北市、新北市、花蓮縣、台中市、彰化縣為「高量級」，其他縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週四花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度方面，高溫普遍來到29至31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，台北市、新北市、花蓮縣、台中市、彰化縣為「高量級」，其他縣市為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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