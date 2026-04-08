劉麗芬師生聯展 新營市政中心大廳變畫廊

藝術家劉麗芬和作品《鳶尾花之戀》。（記者楊金城攝）

台南市新營民治市政中心一樓大廳變成畫廊，今天（8日）起推出「風生水起･花開盛事」藝術聯展，展至4月29日，展出藝術家劉麗芬、前大法官許玉秀、台灣民主基金會總務組長陳慧君、三總護理師簡淑婷、前外交官林筱娟、國貿企業家林玲美等人的壓克力畫作品40件，涵蓋花卉、人物、飛禽、自然景象等多元題材，值得一看。

此次聯展堪稱劉麗芬師生聯展，劉麗芬擔任台北市約瑟芬藝術工作室負責人，活躍於美術、文創、時尚及演藝等多個領域協會，致力推動國際藝術交流，並曾任台北圓山大飯店駐店藝術家，藝術成就備受肯定。

請繼續往下閱讀...

40件作品中，以鮮豔色彩描繪鳶尾花與蝴蝶共舞的《鳶尾花之戀》植物系列作品，令人眼睛為之一亮，畫作在湛藍天空與金色背景映襯下，展現出既靜謐又充滿生命張力的美感，也融合立體主義風格，以繁複圖紋與活潑色塊堆疊。

其中，劉麗芬創作的《花蝶共舞》以奔放的筆觸與飽滿的色彩，表現寶藍色天空及大片金箔鋪陳，形成強烈的東西方視覺融合，左上角黑底藍翠的輕盈蝴蝶，表現畫家對生命飛揚之美的關注。陳慧君的作品《紅冠》，以濃烈緋紅與桃粉為主調，盛開如冠的花樹，恰似璀璨紅冠，呼應作品名稱。而兩件作品與展覽主題「鳳生水起·花開盛世」高度契合。

前大法官許玉秀的畫作。（記者楊金城攝）

「風生水起･花開盛事」藝術聯展展出作品。（記者楊金城攝）

「風生水起･花開盛事」藝術聯展在新營民治市政中心展出。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法